احذر وقف بطاقتك التموينية في تلك الحالات

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء بوقف الدعم التمويني على المتعدين على الأراضي الزراعية.

وقف بطاقات التموين

وتقوم وزارة الزراعة بحصر حالات التعدي على الأراضي الزراعية وإخطار وزارة التموين بأسماء المخالفين؛ لوقف الدعم التمويني بالنسبة لأصحاب البطاقات التموينية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد أكد على عقوبات التعدى على الأراضى الزراعية والتى تصل للحبس وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، والإيقاف الفوري لبطاقات التموين والخبز والأسمدة، موضحا أن الفترة الماضية تم إيقاف البطاقات لـ 53 ألف حالة تعدت على الأراضى الزراعية.

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وهناك حالات أخرى تؤدي إلى وقف بطاقات التموين، ومنها عدم صرف السلع والخبز بها لمدة 6 أشهر متتالية تحذف البطاقة آليًا.

وكذلك يتم وقف البطاقات التموينية لمن يسافر خارج البلاد دون إبلاغ مكتب التموين لفترة تتعدى الـ 6 شهور، حيث يحرمه من حقهم في العودة مرة أخرى لقاعدة بيانات التموين.

من ناحية أخرى، تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف سلع شهر نوفمبر 2023 لأصحاب البطاقات التموينية البالغ عددهم 64 مليون مستفيد على مستوى الجمهورية عبر 40 ألف منفذ من مجمعات استهلاكية وبقالين ومنافذ جمعيتي.

وأكدت وزارة التموين انه تم صرف نحو 40% من السلع للمواطنين أصحاب بطاقة الدعم.

وأشارت إلى قيام المديريات التموينية بتسيير حملات يومية على منافذ صرف السلع التموينية للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأضافت أن صرف السلع الأساسية كالزيت والسكر والأرز والمكرونة يتم وفقًا للمقرر على حسب عدد الأفراد لكل بطاقة تموينية.

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