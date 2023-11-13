وزارة التموين تقدم مساعدات إنسانية عاجلة لأهالي غزة (فيديو)

أكد اللواء أحمد فتحي نائب رئيس لجنة المساعدات الأجنبية التابعة لـ وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه يتم تقديم مساعدات إغاثة عاجلة وإنسانية لقطاع غزة.

مساعدات إنسانية لقطاع غزة

وقال اللواء أحمد فتحي إنه في إطار الاتفاقية الموقعة بين جمهورية مصر العربية وهيئة الإغاثة الكاثوليكية بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، قامت هيئة الإغاثة الكاثوليكية بتقديم مساعدات إغاثة عاجلة وانسانية لقطاع غزة، بالتنسيق مع مكتب الإغاثة الكاثوليكية في قطاع غزة.

Advertisements

وأشار إلى أنه بناء على الوضع الإنساني في قطاع غزة وما يتطلبه الموقف هناك، فقد تقدمت هيئة الإغاثة الكاثوليكية بغزة بالتقدم بطلب لإنشاء معسكر يضم 10 آلاف خيمة بمستلزماتها، حيث تسع الخيمة 16 فرد مفروشة فرش كامل من مراتب وبطاطين وأغطية، فضلا عن 10 آلاف كشاف لإنارة المعسكر، بالإضافة إلى مستلزمات النظافة الشخصية لـ 10 آلاف شخص.

وأضاف اللواء "فتحي" أنه تم إرسال أيضا مستلزمات طبية تشمل نحو 3 آلاف كرسي متحرك، و3 آلاف آخرين عكاز، و30 ألف مراتب طبية ومستلزمات العمليات الجراحية.

وأشار إلى أنه مع بداية فصل الشتاء وطلبات مكتب الإغاثة بغزة، فتم إرسال أيضا 5400 بطانية، و900 مرتبة، و900 حصيرة، وتتوالى باقي قوافل المساعدات بالتنسيق مع وزارة التموين ممثلة في لجنة المساعدات الأجنبية.

تخزين المساعدات الإنسانية

وكانت وزارة التموين قد خصصت 7 هناجر تابعة لشركات المطاحن في محافظة شمال سيناء، وذلك بهدف تخزين المساعدات الإنسانية الموجهة لسكان قطاع غزة.

وأكدت مديرية التموين بشمال سيناء أنه يوجد شركات مطاحن حكومية وخاصة في المحافظة سعة الهنجر الواحد يسع أكثر من 500 طن، كما تم الاتفاق مع اللواء محمد شوشة المحافظ ومديرية التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصرى والجهات المعنية الأخرى بتخزين تلك المساعدات بالهناجر لعدم تلفها.