اتحاد العمال يوقع بروتوكول تعاون مع شركة لإدارة وتشغيل وتطوير الجامعة العمالية

وقع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة محمد جبران، عقدا بنظام (B.O.T) مع إحدى شركات الخدمات التعليمية والبحث العلمى، وذلك للانتفاع وإدارة وتشغيل وتطوير كيان وانشطة وخدمات، ومنشأت والفروع التعليمية للجامعة العمالية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

جاء ذلك بحضور المجلس التنفيذى للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والدكتور جمال عبد ربه عميد كلية الزراعة جامعة الأزهر، والدكتور عمرو درويش أستاذ التصنيع الدوائي بمركز البحوث الدوائية بجامعة أكسفورد، النائب إيليا ثروت باسيلي، الدكتور درويش مرعي أستاذ التمويل والاستثمار.

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نقابات عمال مصر



وأكد محمد جبران على أهمية هذا البروتوكول، موضحا إن توقيع هذا العقد جاء للحصول على حق انتفاع واستغلال وإدارة وتشغيل المباني والفروع التعليمية للجامعة العمالية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، للكيانات المتخصصة صاحبة الخبرة في هذا المجال، والتى تهدف لتحقيق أكبر استفادة من الأصول التابعة وللنهوض بها.



وأضاف عمال مصر، أنه سيتم استغلال جميع الأصول التابعة للاتحاد لتوفير الموارد المالية اللازمة لتقوية المركز المالي لاتحاد العمال، وتقديم خدمات تليق بعراقة هذه المؤسسات.

الجامعة العمالية



وتعتبر الجامعة العمالية هى احدى الجامعات المتخصصة في مجالي التنمية التكنولوجية والعلاقات الصناعية، وتعد من أهم الجامعات المصرية التي تهتم بالتطور التكنولوجى.

المنهج الدراسي للجامعة

كما أنها الأكاديمية الوحيدة التي تمنح طلابها التدريب عملى في المصانع، المنهج الدراسي للجامعة يحتوي على المنظومة الدولية للجودة.

كما يدرس طلابها كيفية تطبيق وتطوير شهادات الجودة العالمية مثل أيزو 9001 وأيزو 14001، وذلك لطلبة تكنولوجيا الإنتاج (بكالوريوس رقابة جودة) حيث تأسست الجامعة عام ١٩٨٥ ولها ١١ فرعا بعدة محافظات.

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