الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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سياسة

حملة السيسي الانتخابية تستقبل وفد نقابة العاملين بالبترول

حملة السيسي تستقبل
حملة السيسي تستقبل وفد من نقابة العاملين بالبترول،فيتو

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة وفد النقابة العامة للعاملين بالبترول، برئاسة محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

وكان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

وأكد المستشار محمود فوزي، أن قطاع البترول يسير وفق خارطة طريق واضحة  لتحقيق أهدافه الاستراتيجية، وأن اتفاقيات ترسيم الحدود ساهمت في زيادة إنتاج البترول لتحديد المراكز القانونية للشركات صاحبة امتياز التنقيب، مشيدًا بدور النقابة العامة للعاملين في البترول في الاهتمام بتنمية الثروة البترولية في مختلف أنحاء البلاد، بالإضافة إلى توفير البترول ومشتقاته بالكميات التي تحتاجها البلاد.

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وأشار إلى أن ما تحقق للعمال بشكل عام وللعاملين في قطاع البترول بشكل خاص طفرة كبيرة، وأن السيد المرشح كان يعمل على كل محاور التنمية بشكل متوازٍ، فضلا عن الاهتمام بتطوير البنية الأساسية، مؤكدا أن الحملة تفتح أبوابها لتلقي أى طلبات من النقابة. 

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من جانبه، أكد وفد النقابة العامة للعاملين بالبترول، أن الحملة الانتخابية لأول مرة تكون جامعة ومنظمة تقبل كل فئات المجتمع، مشيرًا إلى أن انجازات المرشح حققت طفرة تنموية ملموسة، خصوصا في حملات فيروس سي و100 مليون صحة وغيرها من المبادرات التي استفاد منها المواطنين والعمال على وجه الخصوص، وأن النقابة تقوم بتوعية العاملين بأهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الانتخابي، فضلا عن زيادة الوعي بإنجازات القيادة السياسية في كافة المجالات وفي مجال البترول على وجه الخصوص، ما يساهم في تحسين مستوى المعيشة.

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