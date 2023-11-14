الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ الإسكندرية يتفقد اصطفاف المُعدات بمحطة مياه شرقي للتأكد من جاهزيتها للسيطرة على مياه الأمطار

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يتفقد اصطفاف المُعدات بمحطة مياه شرقي، فيتو

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اصطفاف مُعدات شركة مياه الشرب بمحطة مياه شرقي، للتأكد من مدى جاهزيتها وقدرتها في السيطرة على السيول ومياه الأمطار والكوارث الطبيعية والبيئية، والتدخل الفوري للسيطرة على الأزمات والطوارئ التي قد تواجه المحافظة.

وأشاد الشريف بالجهود التي تبذلها شركة مياه الشرب خلال موسم الأمطار وجاهزية المُعدات المصطفة بمحطة مياه شرقي، والكفاءة المهنية والفنية لدى العاملين بشركة مياه الإسكندرية فضلًا عن مشاركة الشركة في نزح مياه الأمطار والسيطرة عليها، عن طريق نقاط التمركز الموجودة في المناطق الساخنة والعديد من المناطق المختلفة بمحافظة الإسكندرية.

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ومن جانبه؛ أكد المهندس أحمد جابر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالإسكندرية على جاهزية المُعدات والسيارات بالشركة لمجابهة ومواجهة الأزمات والتعامل الفوري معها، والمتابعة الدورية والمستمرة لحالة الطقس والتغيرات المناخية والظروف الجوية لمواجهة التحديات التي قد تحدث أثناء هطول الأمطار الغزيرة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء خالد جمعة سكرتير عام المحافظة والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس أحمد جابر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالإسكندرية، وعزة سعد رئيس حي وسط.

 

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الاسكندرية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية طقس

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