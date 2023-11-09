الخميس 09 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

زي العسل وزي الهوي

أصالة تفتتح ليلة روائع بليغ حمدي في الرياض (فيديو)

أصالة نصري، فيتو
أصالة نصري، فيتو

افتتحت المطربة السورية أصالة نصري، حفل ليلة “روائع بليغ حمدي” المُقام حاليا على مسرح أبو بكر سالم ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وتغنت أصالة بأغنيتين من ألحان الراحل بليغ حمدي وهما “زي الهوا وزي العسل”.

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وكانت قد كشفت المطربة الكبيرة ميادة الحناوي جوانب استثنائية جمعتها بالموسيقار الراحل بليغ حمدي.

وقالت خلال تصريحات تليفزيونية على هامش حفل روائع بليغ حمدي: أغنية أنا بعشقك وكلماتها الجريئة جدًا  دائما كان يحدثني بليغ بأنها  إما أن تصعد بنا أو بتنزلنا سابع أرض “يا ميدو” مثل ما كان يحدثني، وبسبب ذلك أستطيع أن أقول إن هذا الفنان هو أجرأ من قدمني، وكان عبقري فن، فكثيرًا ما غير ألحانه علشاني بسهولة فى حياتي ما شوفتها فكانت علاقتنا كلها حب وصدق وإنسانية وفن، فعلى الصعيد الإنساني كان كريما وخلوق وراقي جدا.

 

واختتمت ميادة الحناوي أن آخر تليفون قبل رحيل بليغ حمدي كان معها وكان ينتظر أن تسافر له باريس… الفنان الأصيل ما راح يجي مثله.. الله خلق بليغ واحد فقط.

 

ويعتبر الراحل بليغ حمدي هو الأب الروحي لـ ميادة الحناوي وهو ما ذكرته أكثر من مرة كونه قدم لها أجمل أغنياتها على الإطلاق.. فمن بين الأغاني الطربية التى قدمتها معه  نجد أنا بعشقك، وكان يا ما كان، أنا أعمل إيه، الحب إلى كان، سيدي أنا، فاتت سنة، ومش عوايدك.

 

 

وتنقل شاشة "MBC مصر" على الهواء من مدينة الرياض حفل روائع الموسيقار بليغ حمدي والذي يُحييه نخبة من النجوم أنغام وماجد المهندس وصابر الرباعي ونانسي عجرم وأصالة.

حفل روائع بليغ حمدي 

ويأتي حفل روائع بليغ حمدي  ضمن حفلات موسم الرياض، برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ويٌقدم النجوم  المشاركين مُختارات مميزة من أبرز أعمال الموسيقار الكبير بليغ حمدي الغنائية والتي تلاقي تجاوبا كبيرا من الجمهور.

 

الجدير بالذكر، أن بليغ حمدي ولد عام 1931، وأتقن عزف الة العود في سن التاسعة، اشتهر عام 1957 بأول أعماله لعبد الحليم حافظ، أغنية تخونوه، بعدها تعاون مع كبار نجوم الطرب المصريين والعرب، وتميزت ألحانه بالبساطة، والسهولة، وتعددت ألقابه، منها ملك الموسيقى، ولحن الشجن، وتوفى بليغ حمدي، في 12 سبتمبر 1993، عن عمر يناهز 62 عاما تاركًا ثروة فنية من الألحان المتنوعة. 

 

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