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رياضة

ديبالا على رادار الهلال السعودي لتعويض نيمار

باولو ديبالا، فيتو
باولو ديبالا، فيتو

كشف الإعلامي الرياضي، حمد الدبيخي، أن نادي الهلال السعودي يستهدف ضم الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم روما الإيطالي، ليكون بديلا للبرازيلي المصاب نيمار دا سيلفا، في الميركاتو الشتوي المقبل.

وخضع نيمار مؤخرا لعملية جراحية ناجحة لعلاج قطع في الرباط الصليبي، سيغيب بسببها عن الملاعب حتى نهاية الموسم الحالي.

وتعرض نيمار لهذه الإصابة، قبل 3 أسابيع، خلال مباراة البرازيل ضد أوروجواي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

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بديل نيمار في الهلال السعودي 

وسيرفع نادي الهلال اسم نيمار من قائمته ويستبدله بلاعب آخر خلال فترة الانتقالات الشتوية بعد خضوع النجم البرازيلي للجراحة.

وقال حمد الدبيخي، في تصريحات تلفزيونية: "عندي معلومات أن هناك لاعبا بديلا مكان نيمار وهو الأرجنتيني باولو ديبالا".

ويمتد عقد ديبالا مع الذئاب روما حتى يونيو 2025، وسط وجود شرط جزائي بقيمة 20 مليون يورو لفرق الدوري الإيطالي، في حين يقتصر هذا الشرط على 12 مليون يورو فقط للأندية خارج الدوري الإيطالي.

ديبالا انضم إلى صفوف روما الصيف الماضي في صفقة انتقال حر، بعد مغادرة يوفنتوس عقب انتهاء عقده دون توصل الطرفين إلى اتفاق من أجل تجديده.

 

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