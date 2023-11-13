ضبط صاحب مخزن بالأقصر لحيازته سلع غذائية منتهية الصلاحية

كثفت مديرية التموين بقيادة الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالمحافظة، حملاتها للمرور على الأنشطة التموينية المختلفة والأسواق والمحلات التجارية على مستوى المحافظة، للتأكد من البيع بالأسعار الرسمية المقررة والالتزام بتطبيق القوانين والقرارات الوزارية، والتي أسفرت عن رصد مخالفات تموينية متنوعة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحريز الكميات المضبوطة.



جاء ذلك فى ظل توجيهات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر بضرورة متابعة الأسواق والأسعار وضبط حركة تداول السلع الغذائية بالمخازن والتأكد من جودة الخبز البلدي المنتج للمواطنين وضبط المخالفات التموينية بشتى صورها المختلفة.

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حيث أسفرت الحملة في مجال الأسواق، عن ضبط صاحب مخزن للسلع الغذائية بناحية نجع الطويل الكرنك لحيازته سلع غذائية منتهية الصلاحية والمضبوطات بإجمالي عدد ٢٠٦٤ علبة زبادي زنة العلبة ٧٥ جرام، وعدد ١٤٤ زجاجة زبادو زنة الزجاجة ٢٢٠ جرام، وعدد ٤٨ علبة زبادي زنة العلبة ١٧٠ جرام، وعدد ٢٢ زجاجة عصير تفاح زنة الزجاجة واحد لتر.



وتم تحرير محضر بالواقعة برقم ١٧٧٧٨ جنح القسم لسنة ٢٠٢٣ م ضد المدعو / م.س.ح لمخالفته الآتي، 95 لسنة 45 مرسوم بقانون، القانون ٢٨١ لسنة ١٩٩٤م لعرضه على النيابة العامة.

وفي مجال المخابز البلدية، تم ضبط عدد ٢ إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدد ١ إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدد ١ عدم وجود ميزان حساس المخبز.



جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بشأن متابعة توفر السلع الغذائية الأساسية والاستراتيجية والمخابز البلدية للتأكد من جودة رغيف الخبز البلدي وعدم التلاعب بالأوزان وتوفر الخبز بالمناطق التي يتم غلق المخابز بها لأسباب قانونية والأسواق والمحلات التجارية.

