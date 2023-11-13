الإثنين 13 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

ضبط صاحب مخزن بالأقصر لحيازته سلع غذائية منتهية الصلاحية

السلع الغذائية منتهية
السلع الغذائية منتهية الصلاحية

كثفت مديرية التموين بقيادة الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالمحافظة، حملاتها  للمرور على الأنشطة التموينية المختلفة والأسواق والمحلات التجارية على مستوى المحافظة، للتأكد من البيع بالأسعار الرسمية المقررة والالتزام بتطبيق القوانين والقرارات الوزارية، والتي أسفرت عن رصد مخالفات تموينية متنوعة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحريز الكميات المضبوطة. 


جاء ذلك فى ظل توجيهات  الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر بضرورة متابعة الأسواق والأسعار وضبط حركة تداول السلع الغذائية بالمخازن والتأكد من جودة الخبز البلدي المنتج للمواطنين وضبط المخالفات التموينية بشتى صورها المختلفة.

Advertisements

حيث أسفرت الحملة في مجال  الأسواق، عن ضبط صاحب مخزن للسلع الغذائية بناحية نجع الطويل  الكرنك لحيازته سلع غذائية منتهية الصلاحية والمضبوطات بإجمالي عدد ٢٠٦٤ علبة زبادي زنة العلبة ٧٥ جرام، وعدد ١٤٤ زجاجة زبادو زنة الزجاجة ٢٢٠ جرام، وعدد ٤٨ علبة زبادي زنة العلبة ١٧٠ جرام، وعدد ٢٢ زجاجة عصير تفاح زنة الزجاجة واحد لتر. 

وتم تحرير محضر بالواقعة برقم ١٧٧٧٨ جنح القسم لسنة ٢٠٢٣ م ضد المدعو / م.س.ح لمخالفته الآتي، 95 لسنة 45 مرسوم بقانون، القانون ٢٨١ لسنة ١٩٩٤م لعرضه على النيابة العامة.

وفي مجال المخابز البلدية، تم ضبط  عدد ٢ إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدد ١ إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدد ١ عدم وجود ميزان حساس المخبز.


جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بشأن متابعة توفر السلع الغذائية الأساسية والاستراتيجية والمخابز البلدية للتأكد من جودة رغيف الخبز البلدي وعدم التلاعب بالأوزان وتوفر الخبز بالمناطق التي يتم غلق المخابز بها لأسباب قانونية والأسواق والمحلات التجارية.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأقصر محافظة الأقصر تموين الاقصر فيتو مدير مديرية تموين الأقصر مديرية تموين الأقصر ضبط صاحب مخزن ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية

مواد متعلقة

ضبط عاطلين بحوزتهما مخدر وسلاح في الأقصر

الشباب والرياضة بالأقصر تنظم مسابقة حفظ القرآن الكريم بمراكز شباب القرنة

رياضة الأقصر تنفذ جلسة فيلم ضمن فعاليات أندية السكان

تعرف على موعد قرعة الحج في محافظة الأقصر

منطقة الأقصر الأزهرية تحقق المركز الثالث في بطولة ألعاب القوى على مستوى الجمهورية

جامعة طيبة التكنولوجية تقدم بحثا عن تأثير الأغلفة الغذائية الأولية القابلة للأكل

الأقصر تسجل 34 درجة وتوقعات بسقوط أمطار

انطلاق فاعليات المرحلة الخامسة لبرنامج المرأة تقود بالأقصر

الأكثر قراءة

الأهلي يعتذر رسميا عن عدم زيارة نادي الزمالك

تعليق عاجل من حماس على قرار إقالة وزيرة الداخلية البريطانية

غزة مقبرة الدبابات، رواد مواقع التواصل يتداولون مشاهد مذلة لجيش الاحتلال (صور)

زلزال قوي يضرب السودان

نضال الأحمدية: هنا الزاهد وأحمد فهمي في طريقهما للانفصال

هدنة الـ5 أيام، أبو عبيدة يكشف كواليس مفاوضات تبادل الأسرى مع الاحتلال

أبو عبيدة يعلن تدمير 20 آلية إسرائيلية خلال 48 ساعة ويكشف كواليس صفقة تبادل الأسرى

25 جنيهًا زيادة في سعر جرام الذهب اليوم الإثنين

Advertisements

منوعات

المزيد

معرض دبى للطيران 2023، جناح إسرائيل فارغ فى حفل الافتتاح

10 معلومات عن مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان بالفيوم

نصائح جديدة من "حماية المستهلك" للاستفادة من عروض الجمعة البيضاء

3 نجمات بالحجاب على البوستر الرسمي لفيلم "آل شنب"

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الإثنين 13-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الاثنين

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 13-11-2023 في ختام التعاملات

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الاثنين 13-11-2023

المزيد

انفوجراف

أسعار سيارات سيتروين بعد زيادة نوفمبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري يحذر النساء: من تطلب الطلاق من غير سبب لن تشم رائحة الجنة

دعاء مبكي من أسامة قابيل لأهل غزة: الله أكبر على كل ظالم ومعتد (فيديو)

تفسير حلم ارتداء الحجاب في المنام وعلاقته بالثراء وحسن الخلق والسمعة الطيبة

المزيد
الجريدة الرسمية