تزامنا مع احتفالات الكنيسة، قصة القديس كيرياكوس

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى نياحة القديس كيرياكوس من أهل كورنثوس.

قصة القديس كيرياكوس

ولد القديس كيرياكوس في أواخر القرن الرابع المسيحي في مدينة كورنثوس ببلاد اليونان، من أبوين مسيحيين، فأدباه بعلوم الكنيسة، وقدماه إلى الأب بطرس أسقف كورنثوس فرسمه أغنسطسًا، فداوم على قراءة الكتب الإلهية حتى فاق فيها الكثيرين ولما كبر عرض عليه أبواه الزواج فأبى وطلب منهما السماح له بالذهاب إلى أحد الأديرة للتبرك من القديسين، وكثر تردده على الأديرة فاشتاق إلى الرهبنة وذهب إلى مدينة أورشليم وقابل القديس كيرلس أسقفها وعرض عليه رغبته، فوافقه على رأيه وتنبأ عنه أنه سيكون إناءً مختارًا.

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ثم باركه وأرسله إلى الأب أوتيموس أب رهبان فلسطين، فقبله فرحًا وألبسه ثياب الرهبنة، ثم سلَّمه إلى أحد شيوخ الدير ليرشده إلى طرق العبادة والجهاد، فسار سيرة فاضلة بتقشف ونسك، فأعطاه الله نعمة شفاء الأمراض.

ذهب مع القديس كيرلس أسقف أورشليم إلى مجمع القسطنطينية الذي عُقد لمحاكمة مقدونيوس عدو الروح القدس، فقاومه بالحجة والبرهان.

ولما أكمل سعيه الصالح تنيَّح بشيخوخة حسنة، وقد أظهر الله من جسده آيات كثيرة.



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