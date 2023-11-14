خبير إستراتيجي: مقاطعة منتجات الدول الداعمة لإسرائيل واجب وطني وشرعي

قال الدكتور رفعت سيد أحمد الخبير الإستراتيجي إن مقاطعة المنتجات الأمريكية والأوروبية الداعمة لإسرائيل على حربها في غزة واجب وطني وشرعي.

وأضاف: “من ناحية الواجب الوطني فإن هذه الدول تقدم جزءًا من أرباحها للمستوطنات الإسرائيلية وللجيش الإسرائيلي الذي يقتل الفلسطينيين وبالتالي رفض منتجاتهم ورفض شراء منتجات هذه الدول يمثل دعمًا للشعب الفلسطيني وإذا كنا لا نستطيع الذهاب إلى فلسطين فعلى الأقل لا نقوم بشراء هذه السلع والمنتجات التي تنتجها شركات هذه الدول التي يذهب جزء من أرباحها للكيان الصهيوني”.

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وأضاف لفيتو: "أما الواجب الشرعي فإن منع عدوان على شعب مسلم يحمي المقدسات الإسلامية من عدو مركب له أكثر من طرف يقدم له الدعم مثل أمريكا وفرنسا وإنجلترا بدليل حاملات الطائرات التي جاءت في الأسبوع الأول للعدوان وتحمل 800 طائرة و180 ألف جندي لدعم إسرائيل وبالتالي الأموال التي تصرف على السلع التي تنتجها شركاتهم أرباحها تذهب لجيش الاحتلال الإسرائيلي أضف إلى ذلك أن المقاطعة تحدث أثرها سياسيًّا واقتصاديًّا بدليل أن الانتفاضة الثانية كبدت هذه الشركات خسائر 700 مليون دولار وكان أثرها موجعًا لهذه الشركات وهذا التأثير الاقتصادي انعكس على التأثير السياسي لهذه الدول".

وأكد رفعت سيد أحمد أن المقاطعة لا يقف تأثيرها عند البعد السياسي أو الاقتصادي فحسب يصل إلى الانعكاس الإيجابي على الدول العربية من خلال دعم اقتصادها الوطني من خلال دفع الدول العربية إلى إنتاج بدائل وطنية لهذه المنتجات وبالتالي المساهمة في النمو الاقتصادي وبالتالي مقاطعة المنتجات الأمريكية والفرنسية والإنجليزية والإسرائيلية تعد دعمًا للشعب الفلسطيني ودعم للاقتصاد الوطني لدول المقاطعة.