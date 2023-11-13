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ثقافة وفنون

وزيرة الثقافة تصدر قرارا بتعيين حسين بكر رئيسا للمركز القومي للسينما

الدكتور حسين بكر،
الدكتور حسين بكر، فيتو

أصدرت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني قرارًا وزاريًا بتعيين الدكتور حسين بكر رئيسًا للمركز القومي للسينما.

 

الدكتور حسين بكر

يذكر أن الدكتور حسين بكر هو مدير تصوير سينمائي، وأستاذ مساعد ﺑﻘﺴﻢ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﻬﺪ العالي ﻟﻠﺴﻴﻨﻤﺎ بأكاديمية الفنون، تخرج ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻰ ﻟﻠﺴﻴﻨﻤﺎ قسم تصوير ﻋﺎﻡ 1999 بتقدير جيد جدًا، كما حصل ﻋﻠﻰ ﺩﺑﻠﻮﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ من المعهد العالي للسينما ﻋﺎﻡ 2004 ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ عام جيد جدًا، كما ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻋﺎﻡ 2009 ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ امتياز، وقد حصل على ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﻋﺎﻡ 2014 بتقدير امتياز.
 

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كما حصل حسين بكر على جائزة الدولة للإبداع الفني بحصوله على منحة تفرغ " بالأكاديمية المصرية للفنون " بروما تخصص تصوير ضوئي عام 2001/ 2002، وشارك بأبحاث علمية في عدد من المؤتمرات بأكاديمية الفنون عام 2015/ 2022، كما قام بتصوير عدد من الأفلام الروائية، من ضمنها فيلم شعبان الفارس عام ٢٠٠٨ للمخرج شريف عابدين، وفيلم جمهورية إمبابة عام ٢٠١٥ للمخرج أحمد البدري.

 

 إلي جانب العديد من الأفلام التسجيلية من بينها فيلم ذاكرة السينما عام ٢٠١٧، وفيلم القليوبي صديق الحياة عام ٢٠١٨، كما قام بتصوير عدد من المسلسلات الدرامية من بينها مسلسل نعم ما زلت آنسه عام 2010 للمخرج أحمد يحيى، ومسلسل ربيع الغضب عام 2012 للمخرج محمد فاضل.


كما قدم بكر العديد من الدورات التدريبية والورش بمجال التصوير، وحصل علي عدد من الجوائز من ضمنها، ﺍﻟﺠﺎﺋﺰة ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺍﻟﺒﻮﺭﺗﺮﻳﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﺽ " ﻓﻮﺗﻮ إيجبت " ﻓﻰ ﻋﺎﻡ2001، وجائزة ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﻋﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ الفيلم الروائي الطويل ﺷﻌﺒﺎﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﺱ ﻣﻦ ﻣﻬﺮﺟﺎﻥ " ﺃﻭﺳﻜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ " ﻓﻰ ﻋﺎﻡ ٢٠٠٩، وﻋﻤﻞ ﻛﻤﺪﻳﺮ ﻓﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺔ " ﻛﺎﻣﻴﺮﺍ " ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻧﺸﺄﻫﺎ مدير ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺩ. ﺭﻣﺴﻴﺲ ﻣﺮﺯﻭﻕ كما قام بكتابة ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺔ "ﻛﺎﻣﻴﺮﺍ" ﻣﻦ 2014 إﻟﻰ 2016، كما شارك كعضو لجنة تحكيم بعدد من المهرجانات السينمائية.

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