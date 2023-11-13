عرض الفيلم الكوري Okja بمركز الثقافة السينمائية الأربعاء المقبل

ينظم مركز الثقافة السينمائية، والتابع للمركز القومي للسينما، في تمام السابعة من مساء الأربعاء المقبل الموافق ١٥ نوفمبر الجاري، أمسية سينمائية يعرض خلالها الفيلم الكوري "Okja" وهو ينتمي إلى نوعية الأفلام الروائية الطويلة.

فيلم Okja

والفيلم إنتاج 2017 وتدور أحداثه في إطار خيالي حول "ميجا" فتاة شابة تخاطر بكل شيء في حياتها لتنقذ صديقتها المُقربة مستعينة بحيوانها الضخم المدعو "أوكجا".

الفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ بونج جون ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ: بونج جون وجون رونسون ويشارك في بطولته تيلدا سوينتون كاثرين كيركباتريك جيانكارلو إسبوسيتو جيك جيلنهال جي مون يون شيرلي هيندرسون.

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وتقام الفعاليات تحت إشراف الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية والحضور مجاني للجمهور العام.