فوز 577 مواطنا بقرعة الحج العلنية في البحيرة (صور)
شهدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمود هويدى - مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إجراء نتيجة قرعة الحج العلنية لعام 2024 بمجمع دمنهور الثقافي.
وقدمت نائب محافظ البحيرة التهنئة للحجاج الفائزين في القرعة، متمنية لهم حجًا مبرورا وذنبًا مغفورًا والتوفيق لمن لم يحالفه الحظ في قرعة الحج للعام القادم بإذن الله.
كما تقدم السكرتير العام بخالص الشكر والتقدير للواء مدير أمن البحيرة وقيادات المديرية، لجهودهم في حسن التنظيم وإجراء القرعة الإلكترونية بكل حيادية وشفافية وتقديم كل التيسيرات لإنهاء الإجراءات المطلوبة لحجاج بيت الله الحرام.
وأشار مدير أمن البحيرة إلى أن عدد المتقدمين لإجراء قرعة الحج هذا العام بلغ 2203 مواطنين، فاز منهم 577 شخص منهم 3% لكبار السن، إضافة إلى قائمة الاحتياطي بنسبة 50% من إجمالي الحصة المقررة.
وشهد إجراء القرعة العميد سامى الروينى - رئيس فرع الأمن العام بالبحيرة، اللواء حسام أبو الشيخ - مساعد مدير الأمن للشئون المالية والإدارية، اللواء خالد حبيب - مفتش الداخلية، وفضيلة الشيخ عبد المجيد الكرمانى- مدير عام مديرية الأوقاف، وفايزة زايد - وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالبحيرة وعدد كبير من القيادات التنفيذية بالمحافظة وجمع كبير من المتقدمين للحج وذويهم.
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