الأردن: حكومة إسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمراء والقادم أسوأ

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن القادم أسوأ لأننا نتعامل مع حكومة إسرائيلية تجاوزت كل الخطوط الحمراء.

وأضاف في تصريح، اليوم الإثنين، أنه على العالم أن يتذكر أن الحرب لم تبدأ في السابع من أكتوبر وأن الصراع له جذوره، وحماس لم توجد الصراع بل الصراع هو من أوجدها".



مصلحة إسرائيل في ضرب ضرب صدقية الموقف الأردني لأنه يؤذيها

ونوّه إلى أن "إسرائيل لها مصلحة في ضرب صدقية الموقف الأردني لأنه يؤذيها، وأن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين باتجاه الأردن هو إعلان حرب سنرد عليه ونتعامل معه بكل حزم".



وأشار إلى أن "الأردن سيلجأ إلى كل الأوراق والأدوات التي يمكن أن تسهم في وقف العدوان الإسرائيلي على غزة".



إعادة احتلال أجزاء من غزة

ومن جهته، أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أن "أي سيناريو أو تفكير بإعادة احتلال أجزاء من غزة أو إقامة مناطق عازلة فيها سيفاقم الأزمة، مؤكدا أن هذا أمر مرفوض ويعد اعتداء على الحقوق الفلسطينية".



وجدد الملك القول خلال لقائه رئيسي مجلسي الأعيان والنواب ورؤساء وزراء سابقين وسياسيين، اليوم الإثنين،، أنه "لا يمكن للحل العسكري أو الأمني أن ينجحا، مشددا على أنه لا بد من وقف الحرب وإطلاق عملية سياسية جدية تفضي إلى حل الدولتين".

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إطلاق عملية سياسية جدية تفضي إلى حل الدولتين

وأكد أن "الأولوية القصوى اليوم هي لوقف الحرب على غزة وإدخال المساعدات الكافية، مطالبا المجتمع الدولي بوقف الكارثة الإنسانية في القطاع بشكل فوري احتراما للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".



وجدد التأكيد على أن "أصل الأزمة هو الاحتلال وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم المشروعة"، وقال "الحل يبدأ من هنا، أي مسار آخر نتيجته الفشل والمزيد من دوامات العنف والدمار".

وشدد على أهمية وحدة الأراضي الفلسطينية ودعم السلطة الشرعية، منبها إلى أن غزة يجب ألا تكون منفصلة عن باقي الأراضي الفلسطينية، حسبما أورد بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني.



وقال البيان إن الملك عبد الله الثاني، أكد أن "الأولوية القصوى اليوم هي لوقف الحرب على غزة وإدخال المساعدات الكافية".



وقف الكارثة الإنسانية في غزة

وطالب "المجتمع الدولي بوقف الكارثة الإنسانية في القطاع بشكل فوري احترامًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".



واعتبر العاهل الأردني أن "ما تشهده غزة من عقاب جماعي وقتل للمدنيين وهدم كل المرافق الحيوية من مستشفيات ودور عبادة لا تقبله شرائع سماوية ولا قيم إنسانية".



وبين أنه حذر بوضوح من أن الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس بما فيها هجمات المستوطنين سيدفع إلى انفجار الأوضاع في المنطقة واتساع رقعة الصراع".



وجدد التأكيد على أن أصل الأزمة هو "الاحتلال وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم المشروعة".



وقال ملك الأردن إن "الحل يبدأ من هنا، أي مسار آخر نتيجته الفشل والمزيد من دوامات العنف والدمار.