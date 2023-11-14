تفسير رؤية الخيار في المنام وعلاقته بالفرج والشفاء من الأمراض

تفسيررؤية الخيار في المنام، المعروف أن الخيارمن الخضروات التى توضع على السفرة تزينها وتقدم باكثر من طريقة منها المخلل والاخضر وتوضع ايضا على السلاطة فالخيارهو نبتة بستانية متسلقة من الفصيلة القرعية التي تضم القرع والكوسا وجميع أنواع البطيخ وتغرس في الأرض على عمق يتراوح بين 12-18 ملم ثم تمتد بعد ذلك لأعلى وتعترش المواد من حولها.. هذا في الواقع أما رؤية الخيار في المنام فله العديد من التفسيرات المختلفة.

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تفسير رؤية الخيار فى المنام لابن سيرين

وذكر محمد بن سيرين في كتابة تفسير الأحلام الكبير أن رؤية الخيار فى المنام تنذر بالهم والحزن والمتاعب، ومن رأى نفسه يأكل فى المنام خيار يدل ذلك علي أمر يقدم عليه ويعاني فيه تعب ومشقة ومن يري الخيار الأصفر يدل على الرزق ما دام فى موسمه،وغير ذلك هو ينذر بالضعف والمرض.

تفسير رؤية الخيار في منام الرجل

واذا رأي الرجل في المنام الخيار يدل ذلك علي إنجاب الأنثى إذا كان له زوجة حامل،ومن الرؤيا المحمودة رؤية تقطيع الخيار بإستخدام السكين حيث بها بشارة بالفرج وزوال المرض والشفاء أو تخطى المحن والمتاعب.

تفسير رؤية الخيار في المنام للنابلسي

أما عن ما ذكره عبد الغنى النابلسى فى ذكر تفسير رؤيا الخيار فى الحلم فقد قال فى كتابه تعطير الأنام فى تفسير المنام،أن للخيار بشارة بالخير والرزق،وذلك عند رؤية أكل الخيار أو زراعة الخيار أو قطفة، وذلك ما دام الخيار لونه أخضر وليس أصفر.

تفسير رؤية الخيار في منام العزباء

واذا رأت العزباء في المنام الخيارتشير إلى الرزق والمال وذلك إذا كان لونه أخضر وطعمه لذيذ،أما إذا وجدت العزباء أن الخيار طعمه مر أو لونه أصفر أو كرهت العزباء منه رائحة فذلك يشير إلى المتاعب والضيق،وأفضل الرؤيا هى عدم أكل الخيار المر،لأن أكله دلالة على شظف ومرارة ومتاعب المعيشية.أما رؤية الخيار المخلل فينذر إلى التعب والمرض أو العناء، ومحمود رؤية الفتاة العزباء أكل الخيار الأخضر حيث يبشر المال الحلال الطيب ورغد العيش،وبشكل عام الخيار فى الحلم دلالة على الصحة والرزق.

تفسير رؤية الخيار في منام المتزوجة

واذا رأت المتزوجة في المنام الخيار فهو بشارة بالخير والرزق وذلك عند رؤية أكله مع الطعام مثل وضعه فى السلطة،فهو دلاله على رزق ومال،وحسن التدبير،أما رؤية شرب عصير الخيار دلالة على الصحة أو زوال الهموم. والخيار في الحلم يشير إلى إنجاب الأنثى عن الذكر.

أما رؤية زراعه ونبت الخيار فى البيت فهو بشارة بالحمل أو أمنيه تتحقق،أما رؤية الزوجة وكأن زوجها أشترى لها الخيار فذلك يرمز إلى سعادة تغمر البيت.

تفسير رؤية الخيار في منام الحامل

و اذا رأت الحامل في المنام الخيار فهو يعد من الدلالات التى تشير إلى الصحة أو الشفاء أو زوال المتاعب والآلام،وذلك عند رؤية كمية كبيرة من الخيار داخل البيت،وايضا عند رؤية الحامل فى نومها كأنها تشرب عصير الخيار.وكما ذكرنا أن رؤية الخيار فى منام المرأة التي تنتظر الحمل أو الولادة دلاله على إنجاب الأنثى عن الذكر والله وحده أعلى وأعلم وهو وحده عالم ما فى الأرحام،إلا أن هناك بعض العلماء والمفسرون والذين يقطنون في شمال أفريقيا والبلاد العربية يعتبرون رؤية الخيار فى المنام بشارة بإنجاب الذكر،والله اعلم.