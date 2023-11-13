القومي للبحوث ينظم غدًا حفل توزيع شهادات التخرج لدورة الأبحاث الإكلينيكية
ينظم غدا المركز القومي للبحوث تحت رعاية الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز حفل تسليم شهادات إتمام الدورات التدريبية للأبحاث الاكلينيكية التي تمت بالتعاون بين المركز القومي للبحوث وجامعة كينجز كولدج بإنجلترا تحت رعاية المركز الثقافي البريطاني.
وأوضح الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث، أن هذه الدورات استمرت على مدار ستة اشهر وكانت نتائج هذه الامتحانات التي أجريت للطلبة من المركز القومي للبحوث وهيئه الدواء المصرية والعديد من الجهات الحكومية الأهلية بالجامعات المصرية مبهرة حيث نجح جميع الطلبة المشاركين برغم أن الاختبارات هي نفسها الاختبارات التي تتم للطلبة في إنجلترا وهذا ما ابهر الأساتذة الأجانب الذين كانوا يقومون بالتدريس في هذه الدورات.
الموضوعات التي شملتها الدورة التدريبية
ولفت درويش إلى أنه سيتم غدا تسليم الشهادات بحضور الأساتذة من إنجلترا ومدير المركز الثقافي البريطاني وقد اشتملت هذه الدورات على ثلاث مواضيع هامه تشمل كيفية تطوير صناعة الدواء وما هي قواعد الاخلاقيات المنظمة لهذا العمل بالإضافة إلى دوره خاصة في كيفيه معاملة البيانات الصادرة من التجارب الإكلينيكية.
وكان قد حصل المركز القومي للبحوث على نسبة 10.66% من إجمالي أعداد العلماء المصريين الذين تم إدراجهم ضمن قائمة ستانفورد لأفضل 2% من العلماء على مستوى العالم في أكثر من 50 تخصصًا علميًا، وذلك وفقًا للدراسة التي أعدتها جامعة ستانفورد الأمريكية.
وتواجد في القائمة 87 باحثًا من المركز القومي للبحوث من أصل 816 باحثًا مصريًا تم تصنيفهم من مختلف الجامعات والمراكز البحثية، والذين يمثلون نماذج مُشرفة على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
تواجد 87 باحثًا من المركز القومي للبحوث من أصل 816 باحثًا مصريًا
وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد التقى بالعلماء المُتميزين المُدرجين بتلك القائمة لعام 2022 خلال شهر أغسطس الماضي، في فعاليات ورشة عمل لوضع مقترحاتهم في مختلف المجالات والتخصصات العلمية بما يُسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وخلُصت الحلقات النقاشية إلى اقتراح العديد من المشروعات البحثية التي يمكن تنفيذها من خلال المجتمع الصناعي، وكذلك توطيد العلاقة بين العلماء في كل تخصص بهدف إجراء بحوث مشتركة.
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