الإثنين 13 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

القومي للبحوث ينظم غدًا حفل توزيع شهادات التخرج لدورة الأبحاث الإكلينيكية

المركز القومي للبحوث،
المركز القومي للبحوث، فيتو

ينظم غدا المركز القومي للبحوث تحت رعاية الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز حفل تسليم شهادات إتمام الدورات التدريبية للأبحاث الاكلينيكية التي تمت بالتعاون بين المركز القومي للبحوث وجامعة كينجز كولدج بإنجلترا تحت رعاية المركز الثقافي البريطاني.

وأوضح الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث، أن هذه الدورات استمرت على مدار ستة اشهر وكانت نتائج هذه الامتحانات التي أجريت للطلبة من المركز القومي للبحوث وهيئه الدواء المصرية والعديد من الجهات الحكومية الأهلية بالجامعات المصرية مبهرة حيث نجح جميع الطلبة المشاركين برغم أن الاختبارات هي نفسها الاختبارات التي تتم للطلبة في إنجلترا وهذا ما ابهر الأساتذة الأجانب الذين كانوا يقومون بالتدريس في هذه الدورات.

Advertisements

الموضوعات التي شملتها الدورة التدريبية

ولفت درويش إلى أنه سيتم غدا تسليم الشهادات بحضور الأساتذة من إنجلترا ومدير المركز الثقافي البريطاني وقد اشتملت هذه الدورات على ثلاث مواضيع هامه تشمل كيفية تطوير صناعة الدواء وما هي قواعد الاخلاقيات المنظمة لهذا العمل بالإضافة إلى دوره خاصة في كيفيه معاملة البيانات الصادرة من التجارب الإكلينيكية.

وكان قد حصل المركز القومي للبحوث على نسبة 10.66% من إجمالي أعداد العلماء المصريين الذين تم إدراجهم ضمن قائمة ستانفورد لأفضل 2% من العلماء على مستوى العالم في أكثر من 50 تخصصًا علميًا، وذلك وفقًا للدراسة التي أعدتها جامعة ستانفورد الأمريكية.

وتواجد في القائمة 87 باحثًا من المركز القومي للبحوث من أصل 816 باحثًا مصريًا تم تصنيفهم من مختلف الجامعات والمراكز البحثية، والذين يمثلون نماذج مُشرفة على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

 

تواجد 87 باحثًا من المركز القومي للبحوث من أصل 816 باحثًا مصريًا

وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد التقى بالعلماء المُتميزين المُدرجين بتلك القائمة لعام 2022 خلال شهر أغسطس الماضي، في فعاليات ورشة عمل لوضع مقترحاتهم في مختلف المجالات والتخصصات العلمية بما يُسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وخلُصت الحلقات النقاشية إلى اقتراح العديد من المشروعات البحثية التي يمكن تنفيذها من خلال المجتمع الصناعي، وكذلك توطيد العلاقة بين العلماء في كل تخصص بهدف إجراء بحوث مشتركة.


نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية.

 

القومي للبحوث المركز القومي للبحوث المركز الثقافي البريطاني المراكز البحثية رئيس المركز القومي رئيس المركز القومي للبحوث

مواد متعلقة

10 معلومات عن مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان بالفيوم

"القومي للبحوث" يحذر من 7 عادات غذائية خاطئة يتبعها المراهقون

إنشاء أول مصنع لإنتاج الأسمدة العضوية من مخلفات الجلود في الشرق الأوسط وأفريقيا.. وخطة لتدشين 100 أخرى في الروبيكي باستثمارات 3 مليارات جنيه

القومي للبحوث يقدم 6 نصائح أساسية لتغذية المراهقين بشكل صحي

وزيرة البيئة تتفقد مصنع إنتاج الأسمدة العضوية من المخلفات بمنطقة الروبيكى (صور)

محافظ الفيوم: "الملاذ الآمن" أحد أهم المشروعات الاستثمارية المتكاملة

وزيرة البيئة: وضع حجر الأساس لمشروع الملاذ الآمن للحياة البرية بداية العام القادم

نشطاء: الاعتماد الكبير للمغرب على الوقود الأحفوري كمصدر للكهرباء يهدد الأجيال القادمة

الأكثر قراءة

حقيقة إلغاء زيارة مجلس إدارة الأهلي لنادي الزمالك

عاطل ينهي حياة والده المسن بعد ضربه حتى الموت بالزيتون

إيلون ماسك يتنبأ باندلاع حرب أهلية في أوروبا، ما القصة؟

سترحل لا محالة، تحركات سياسية في إسرائيل لإقالة بنيامين نتنياهو

الاستخبارات الروسية تكشف عن تعليمات أمريكا لدولة الاحتلال بشأن غزة خلف الأبواب المغلقة

محمد عساف يدعم أبطال الطواقم الطبية في غزة

تفسير حلم ارتداء الحجاب في المنام وعلاقته بالثراء وحسن الخلق والسمعة الطيبة

كتائب القسام تعلن قنص جندي إسرائيلي في غزة

Advertisements

منوعات

المزيد

10 معلومات عن مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان بالفيوم

نصائح جديدة من "حماية المستهلك" للاستفادة من عروض الجمعة البيضاء

3 نجمات بالحجاب على البوستر الرسمي لفيلم "آل شنب"

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 14-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الإثنين 13-11-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الإثنين 13-11-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 13-11-2023 في السوق المحلي

أسعار الأسماك اليوم، انخفاض 8 أنواع في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

فرحة أبوه بولادته مكملتش وخسر كل فلوسه.. حكاية الكوميديان التلقائي يونس شلبي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ارتداء الحجاب في المنام وعلاقته بالثراء وحسن الخلق والسمعة الطيبة

أذكار الصباح مكتوبة لجلب الرزق والخير والبركة

تفسير رؤية خاتم الذهب في المنام وعلاقتها بالحزن والهم وخسارة المال

المزيد
الجريدة الرسمية