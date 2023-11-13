الإثنين 13 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

"القومي للبحوث" يحذر من 7 عادات غذائية خاطئة يتبعها المراهقون

المركز القومي للبحوث،
المركز القومي للبحوث، فيتو

كشفت الدكتورة رانيا بسيوني، الباحث بقسم التغذية بـالمركز القومي للبحوث أن هناك بعض العادات الغذائية الخاطئة التي يتبعها المراهقون، ويجب تغييرها حفاظًا على صحتهم، ومن أهمها إهمال وجبة الإفطار

وتعد هذه العادة من أشد العادات الغذائية السيئة الشائعة بين المراهقين، حيث يتحجج الكثيرون بعدم توفر الوقت قبل الذهاب إلى المدرسة أو الجامعة، ويكتفون بشرب فنجان قهوة وتناول حلوى.

 

أضرار إهمال تناول وجبة الإفطار

وأضافت رانيا أنه عند النظر إلى الآثار السلبية لهذه العادة، نجد أن تجاهل وجبة الإفطار هو سبب رئيسي لفقر الدم، وقلة التركيز، وتقليل مستويات الذكاء، وزيادة تناول الأطعمة المصنعة خارج المنزل. ولحل هذه المشكلة، ينصح بجعل الإفطار وجبة يومية روتينية لجميع أفراد الأسرة، وتحديد وقت محدد له من خلال الاستيقاظ المبكر والتحضير له قبل النوم لتوفير الوقت.

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التركيز على مجموعة معينة من الهرم الغذائي:
 

وأكدت الباحثة بالمركز القومي للبحوث أنه من المؤسف أن كتير من المراهقين يركزون على المجموعة الغذائية التي يجب تجنبها بأقصى قدر ممكن، وهي المجموعة المتضمنة للدهون والحلويات، حيث يتناول الشباب الكثير من الأطعمة خارج المنزل، وعادة ما تكون هذه الأطعمة هي الحلويات والأطعمة المصنعة، ويمكن كسر هذه العادة السيئة من خلال تحضير وجبات صغيرة وشرائح خبز مع الخضار، بالإضافة إلى تقطيع شرائح الفاكهة جاهزة للتناول وهذا يشجع المراهقين على تناول الأطعمة الصحية خارج المنزل، كما يعلمهم بفوائد تناول الأطعمة الصحية من الناحية الصحية والمادية أيضًا.


 تناول الطعام في مطاعم الوجبات السريعة  
 

وتابعت باحثة التغذية أنه من المعروف تعلق الكثير من المراهقين اليوم بمطاعم  الوجبات السريعة ووجباتها ومن الصعب حرمانهم بالكامل من هذه المتعة لكن يجب أن يتعلم المراهقين الأسلوب الأمثل في التعامل داخل المطاعم ومن ذلك تناول العصير الطبيعي، التقليل من عدد مرات الذهاب إلى هذه الأماكن، محاولة جمع الأصحاب في وجبات منزلية.
 

محاولة الوصول إلى الوزن المثالي بطرق غير صحية
 

وأشارت الدكتورة رانيا بسيوني إلى أنه غالبًا ما يتبع المراهقين طرقا خاطئة ومؤذية للجسم لإنقاص الوزن، حيث يتم تجاهل النصائح الطبية وإرشادات أخصائي التغذية. تنتج هذه الطرق الخاطئة عنها العديد من المشاكل الصحية، وعادة ما تتعرض لهذه المشاكل الفتيات أكثر من الشباب. لذلك، يجب اتباع طرق صحية لفقدان الوزن والوصول إلى الوزن المثالي.
 

تناول الطعام أمام الشاشات
 

وتابعت أن تناول الطعام أمام شاشات التلفاز والحاسوب من المشاكل التي تؤدي إلى السمنة، بالإضافة إلى عدم الاهتمام بكمية وجودة الطعام. كما يمنع الأسرة من الجلوس معًا حول المائدة وتبادل الأحاديث. ولحل هذه المشكلة، يجب أن يتحلى الوالدين بالحزم والتصميم في هذا الموضوع.
 

 تناول المشروبات الغازية 


وأكدت الباحثة أن الأضرار الناتجة من شرب المشروبات الغازية على الصحة كثيرة، لذلك يجب الإقلال من تناولها وتعليم الأطفال منذ الصغر ضرر المشروبات الغازية وعدم تعويدهم على شربها هو حل مثالي لهذه المشكلة.
 

 مشروبات الطاقة
 

واختتمت بأنه انتشرت مؤخرًا مشروبات الطاقة والمنبهات بين الشباب، حيث يعتقدون أنها تزيد من التركيز واليقظة خلال الامتحانات، مشددة على أنه من الضروري توعية الشباب حول أضرار هذه المشروبات.

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