الإثنين 13 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ الإسكندرية يناقش مع رئيس اتحاد كمال الأجسام الاستعدادات للبطولة العربية 2023

اللواء/ محمد الشريف
اللواء/ محمد الشريف محافظ الإسكندرية،فيتو

استقبل اللواء/ محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم بمكتبه، وفد الاتحاد المصري لكمال الأجسام برئاسة الدكتور/ عادل فهيم المساعد التنفيذي، والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام ورئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي، وذلك للوقوف على التجهيزات النهائية للبطولة العربية المقرر انطلاقها في 17 نوفمبر الجاري، بحضور الدكتور/ رافائيل سانتونجا رئيس الاتحاد الدولي.

وخلال اللقاء، قدم محافظ الإسكندرية الشكر إلى الدكتور/ عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري والعربي لكمال الأجسام لحرصه على إقامة تلك البطولة الهامة على أرض الإسكندرية، مؤكدًا أن الإسكندرية دائمًا سباقة في استقبال واستضافة الأحداث الرياضية العالمية، كما أنها تحرص على إخراج تلك الأحداث والفعاليات بالشكل الذي يليق بها كعروس للبحر الأبيض المتوسط.

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ومن جانبه، قدم الدكتور/ عادل فهيم؛ الشكر إلى محافظ الإسكندرية على دعمه المستمر للاتحاد المصري والعربي لكمال الأجسام، معربًا عن سعادته باستضافة مصر البطولة العربية لكمال الأجسام في أعرق المدن المصرية «الإسكندرية» وتحت رعاية اللواء/ محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

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الاسكندرية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية طقس

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