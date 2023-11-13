الإثنين 13 نوفمبر 2023
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سياسة

تفاصيل تفقد وفد الشيوخ لمصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى

وفد برلمانى يتفقد
وفد برلمانى يتفقد مصانع الغزل والنسيج بالمحلة، فيتو

تفقد وفد برلمانى من أعضاء لجنتى الزراعة والرى والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى، أعمال التطوير التى تتم بمجمع مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.

 

مصانع الغزل والنسيج بالمحلة 

حيث تفقد الوفد مصانع غزل ٤ و٢ و١ ومجمع النسيج والتجهيز والصياغة، ومصنع الغزل والنسيج.


واستمع الوفد، لاستعراض كامل من الدكتور أحمد شاكر الرئيس التنفيذى لشركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، عن تاريخ مصانع الغزل والنسيج وخطة التطوير التى تتم، والذى أشار إلى أن الشركة تهدف إلى تصدير  ٨٠ في المائة من الإنتاج، بعد اكتمال عملية التطوير.

 

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وأكد على أهمية الاستفادة من موارد مصر في تحقيق النهضة.

 

ورد شاكر على تساؤلات أعضاء الوفد، فيما يتعلق بالعائد المستهدف من كل مرحلة صناعية، مشيرا إلى أن أعلى عائد يتحقق عندما يتم تسليم منتج نهائى مصبوغ.


وتابع، نستهدف تصدير  الغزل بالتوازى مع تصدير المنتجات، لحين التوسع في حجم المنتجات المصنعة وبالتالي يتم الحد من تصدير الغزل لصالح التوسع في تصدير المنتجات.

 

زيادة حجم الصادرات

ومن جانبه قال المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أننا أمام تحدى كبير حاليا وهو زيادة حجم الصادرات، وتقليل حجم الاستيراد، وهو مع يتحقق من خلال صناعة وطنية مستدامة.

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وأشار الجبلي، إلي ضرورة وجود رؤية لجذب الاستثمارات في تلك الصناعة بحيث تقوم بدور إضافي بجانب ما يتم داخل تلك المصانع، وذلك بهدف تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بتحقيق ١٠٠ مليار دولار من التصدير.

 

زيادة حجم الإنتاج المحلي

وأكد الجبلي، أن هناك دول حققت نهضتها من التصدير، وأن لدينا فرصة حقيقية في مصر الآن للنهوض بالصناعة الوطنية في ظل اهتمام القيادة السياسية بتوطين الصناعة وزيادة حجم الإنتاج المحلي وزيادة حجم التصدير، وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لذلك.


وقال النائب محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية ما تشهده مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى من تطوير، بهدف تعظيم الاستفادة من القطن المصرى.

 

وقال النائب عمرو فهمى، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن زراعة القطن تعد أمن قومى، مشيرا إلي أهمية تحديد أحواض زراعة القطن، وكذلك تحديد الأسعار قبل موسم الزراعة.

 

ويضم الوفد البرلمانى، المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ والنائب محمد السباعي وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، والنائبة نهى الشريف عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والنائب سيد عبد العال رئيس حزب التجمع عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، والنائب عمرو فهمى عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، والدكتور عادل عبد العظيم خبير ومستشار اللجنة المشتركة بشأن دراسة ملف القطن،  وحسن الأشوح أمين لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ وأحمد عبد الواحد وإيمان عبد السلام من أمانة اللجنة.

 

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