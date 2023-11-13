8 معلومات عن المختبر المصري الصيني للألياف الزجاجية بالمركز القومي للبحوث

افتتح المركز القومي للبحوث المرحلة الأولى للمختبر المصرى الصينى للألياف الزجاجية عالية الأداء والمواد المركبة، وذلك في ضوء اتفاقية التعاون المشترك بين المركز القومي للبحوث وشركة جوشى الصينية للألياف الزجاجية.

ونستعرض معكم فيما يأتي أبرز المعلومات عن مختبر الألياف الزجاجية عالية الأداء بالمركز القومي للبحوث:

تجهيز المختبر المصرى الصينى المشترك للألياف الزجاجية

1. يقوم الجانب الصينى بتجهيز هذا المختبر بالمعدات ليكون ضمن حملة إنشاء خمسين معمل على مستوى العالم فى مبادرة: "الحزام والطريق الصينية".

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2. أهدت شركة جوشي الصينية المركز جهاز البلازما المقترن حثيا ICP والذى يستخدم لقياس العناصر الكيميائية بتركيزات حتى جزء فى المليون فى عينات مختلفة مثل المعادن والسيراميك والتربة والمياه والعينات العضوية ليكون نواة لتجهيز المختبر المصرى الصينى المشترك للألياف الزجاجية عالية الأداء والمواد المركبة.

3. تم الاتفاق على إقامة مختبرات مشتركة ومحطات تجريبية في أنشطة البحث والتطوير والتعرف على المشاكل العلمية والتقنية، وصياغة وتنفيذ برنامج بحثي مشترك في مجالات الألياف الزجاجية والمواد المركبة.

4. سيتم من خلال المختبر إصدار شهادة التدريب المهني، وتدريب الفنيين والمهندسين المهنيين في مجال الألياف الزجاجية والمواد المركبة.

5. تم اختيار إنشاء هذا المختبر بمشاركة مصرية صينية لما يتمتع به المركز القومي للبحوث من خبرات كثيرة فى هذا المجال سوف تساهم فى تطوير صناعة الألياف الزجاجية فى السوق المصري.

6. سيوفر المختبر أساسيات صناعة الألياف الزجاجية التي تدخل فى العديد من الصناعات كصناعة السيارات، والإلكترونيات، والأسلاك.

7. المختبر المشترك يوفر منصة مثالية للصين ومصر لتعزيز التعاون التكنولوجي في البحث والتطوير، وله أهمية كبيرة في قيادة البحث والتطوير لمنتجات وتطبيقات الألياف الزجاجية والمركبات المصرية.

8. يحقق المختبر فوائد ملموسة لصناعة الألياف الزجاجية المحلية، بما في ذلك تطوير عملية تصنيع الألياف الزجاجية في مصر والتي تقلل من تكاليف الإنتاج وانبعاثات الكربون.