القومي للبحوث يقدم 6 نصائح أساسية لتغذية المراهقين بشكل صحي

أكدت الدكتورة رانيا أحمد بسيونى، باحث بقسم التغذية وعلوم الاطعمة بالمركز القومي للبحوث أن مرحلة المراهقة من أهم المحطات في رحلة الإنسان، فهي تحمل في طياتها العديد من التحولات الجسدية والعقلية، وتتزامن مع ظهور الخصائص الفريدة لكل جنس. ولذا، يتطلب هذا الوقت العناية الفائقة بنوعية الغذاء الذي يتناوله المراهق، لتساعده على النمو والتطور بصورة صحية وسليمة.

وأضافت الباحثة بالقومي للبحوث أنه ينبغي الإهتمام بالتغذية خلال مرحلة المراهقة بعناية فائقة، من حيث النوعية والكمية، حتى نحافظ على النمو الصحي للجسم ونتجنب أي اضطرابات.

ولفت إلى أنه يجب أن يشمل النظام الغذائي عددًا من المكونات الأساسية، مثل الحليب ومشتقاته الغنية بالكالسيوم الضروري لنمو عظام قوية، والنشويات الصحية التي توفر الطاقة اللازمة، ومنتجات اللحوم التي تحتوي على البروتينات الهامة للنمو، كما ينبغي تضمين الخضروات والفواكه الغنية بالفيتامينات والمعادن، وايضا الحديد الأمر الذي يعد أساسيًا للفتاة المراهقة نظرًا لفقدانها كميات كبيرة من الحديد خلال فترة الطمث.



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أهداف التغذية السليمة للمراهقين

وأكدت الدكتورة رانيا بسيوني أن التغذية السليمة للمراهقين تعمل على الوقاية من بعض أمراض سوء التغذية مثل الأنيميا وهشاشة العظام والسمنة، وذلك من خلال تناول الأطعمة المناسبة، كما أنها تساهم في تقوية جهاز المناعة وتعزيز صحة الجسم من خلال تناول الأغذية الغنية بمضادات الأكسدة.

أهمية تناول وجبة الإفطار للمراهقين بشكل صحي

وشددت الباحثة بالمركز القومي للبحوث أنه يجب أن يتناول المراهق وجبة إفطار قبل الذهاب إلى المدرسة، لذلك ينبغي الاهتمام بإعداد وجبة غذائية مغذية، فيمكن تجهيز ساندوتش من الجبن أو البيض مع الخضروات الطازجة مع إضافة الفواكه لإمدادهم بالفيتامينات والأملاح المعدنية والألياف التى تساعد على الشعور بالشبع.

وتابعت باحثة التغذية أنه يأتي الاعتناء بتوفير الأطعمة الأساسية في مرحلة المراهقة على رأس الأولويات، فاللحوم بأنواعها، والألبان، والأسماك، والبيض، والبقوليات تشكل الأساس الغذائي الذي يحتاجه الجسم. ومن الجيد تناول مصدر غني بفيتامين "ج" مع البقوليات، مثل الليمون والخضراوات الورقية الخضراء، لزيادة فائدتها.

وتابعت: " من الضروري تعويد المراهقين على شرب الماء بشكلٍ مستمر، إذ إنه يعدّ أحد أسس التغذية الصحية الأساسية لهم. ولذلك، يُنصح بتوفير كمية كافية من الماء لهم والتأكد من شربهم للكمية الموصى بها ( 8 أكواب من الماء).

وأضافت أنه تعتبر الخضروات والفاكهة من الأطعمة الأقل جاذبية لدى المراهقين، إذ يميلون إلى الوجبات السريعة والحلويات، لكن الخضروات من العناصر الغذائية الهامة حيث أنها مصدر للوقاية من الأمراض لاحتوائها على الفيتامينات والأملاح المعدنية ومصدر جيد للألياف المشبعة لذلك يجب حث المراهقين على تناول الخضروات والفواكه منذ الصغر.

ونصحت بسيوني بوضع قائمة غذائية صحية وتطبيقها مع المراهق بشكل أسبوعي حتى يتأكد من الحصول على التغذية السليمة التي تلبي احتياجات جسمه، ولا يزال يمكنه تناول أطعمته المفضلة بين الحين والآخر، مع مراعاة الحد من الأطعمة الغير صحية مثل الأطعمة المقلية، والمعجنات.

واختتمت بأنه يجب تشجيع المراهقين على ممارسة الرياضة بشكل مستمر. فكل نشاط رياضي يمارسه المراهق يُساعد على تقوية عضلات الجسم وتحسين تدفق الدم فيه، كما يُساعد على تحسين القدرة على التنفس ودخول الهواء النقي إلى الرئتين.