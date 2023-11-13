الموافقة على زيادة رأس مال المصرية للثروات التعدينية إلى 750 مليون جنيه

عقدت الجمعية العامة للـشركة المصرية للثروات التعدينية لاعتماد نتائج الاعمال عن العام المالي 2023/2022، وتمت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من 250 مليون جنيه إلى 750 مليون جنيه.

نتائج الأعمال التي تحققت خلال العام



وخلال الجمعية استعرض الجيولوجى هانى مصطفى رئيس الشركة أهم نتائج الأعمال التي تحققت خلال العام، حيث أوضح أن الشركة تمكنت من زيادة قدراتها الإنتاجية من الخامات المعدنية وأبرزها خام الفوسفات، وتم إنتاج ما يقرب من 660 ألف طن من مناجم وادى الشغب ووادى الشراونة البحرية بمحافظة أسوان ومناجم وادي القرية بمحافظة قنا، وبلغ إنتاج المنجنيز حوالى 6 آلاف طن من منجم أبوشعر بمحافظة البحر الأحمر، واستطاعت الشركة خلال الربع الأخير فقط من العام إنتاج حوالى 17.5 ألف طن من خام الكاولين الرملى من منجم بئر الضحلى بمحافظة البحر الأحمر، وحوالى 2000 طن من الكوارتز والتلك من منجم وادى عطا الله.



وأضاف أن الشركة تعمل بكافة أنشطة ومجالات استخراج واستغلال الخامات المعدنية وأهمها الفوسفات وأكسيد الحديد والمنجنيز بالإضافة إلى الكوارتز والتلك والكاولين الرملى، لافتًا إلى اهتمام الشركة بتكثيف عمليات البحث والاستكشاف لتأكيد تواجد الثروات التعدينية بشكل اقتصادى وأهمها الفوسفات، الفلسبار، الرصاص، الزنك، التلك والكاولين.

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