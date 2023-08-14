مجاويش تستعد لحفر 3 آبار بترول بتكلفة 3 ملايين دولار

تستعد شركة مجاويش للبترول، في الوقت الحالي، لحفر 3 آبار استكشافية بمنطقة مجاويش باستثمارات 3 ملايين دولار.

من جانبه، أوضح مصدر مسئول بشركة مجاويش، في تصريحات لـ "فيتو"، أنه تم التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في الحفر، وهي "الشركة المصرية للحفر" لتنفيذ حفر الآبار الثلاث، على عمق حوالي 5 آلاف قدم.

مزيد من الاستكشافات وزيادة إنتاج النفط

وقي السياق، صرح مصدر بالهيئة العامة للبترول بأن ذلك يأتي ضمن الخطة التي وضعها المهندس طارق الملا، وزير البترول، لتكثيف الجهود لتحقيق المزيد من الاستكشافات وزيادة إنتاج النفط، حيث أضافت الاستكشافات الجديدة إلى الاحتياطي 168 مليون برميل زيت و٣ تريليونات قدم مكعب من الغاز.

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وأشار المصدر إلى أن عدد الآبار النفطية التي تم حفرها في الفترة السابقة تفوق 298 بئرا، نتج عنها 142 كشفا بتروليا جديدا، مؤكدا أن العام الحالي شهد حفر أكثر من 112 بئرا، وتم النجاح في كشف 42 بئرا أضافت حوالي 70 ألف برميل يوميا إلى الإنتاج المصري.

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