حماية المستهلك: 2 مليون جنيه عقوبة الإعلان المضلل في عروض الجمعة البيضاء

حذر جهاز حماية المستهلك كافة الموردين المصنعين والبائعين ومقدمي الخدمات من استخدام عروض وإعلانات خادعة للترويج عن تخفيضات وهمية لجذب المستهلكين بشأن التخفيضات والعروض الوهمية للجمعة البيضاء.

عروض الجمعة البيضاء

وناشد الجهاز جموع المستهلكين الالتزام بالحصول علي حقوقهم، والتأني أثناء المفاضلة بين السلع والمنتجات، والتأكد من جدية العروض والتخفيضات، وأهاب الجهاز بجموع "التجار والموردين" ضرورة الالتزام بالقانون وجدية العرض المقدم للمواطن والالتزام بالإعلان عن الأسعار، وأن يكون السعر شاملا، مع تطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع المنصوص عليها في القانون.

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وأكد الجهاز أنه سيتصدى لمخالفات الإعلان المضلل التي قد يرتكبها بعض الموردين استغلالًا لموسم تخفيضات الجمعة البيضاء فى ضوء نص المادة (9) من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والتى تلزم المورد والمعلن بتجنب أى سلوك خادع ينصب على عدد من العناصر منها الإعلان عن وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقة بما يؤدى الى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك ووقوعه فى خلط أو غلط، مشددًا على أن عقوبة الاعلان المضلل تصل الى الغرامة بمبلغ لا يقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه.

حملات رقابية لفروض الجمعة البيضاء

ويشن جهاز حماية المستهلك حملات رقابية، لمتابعة الأسواق والتصدي لأية مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك، وكذلك التأكد من صحة العروض المعلن عنها للمستهلكين، ومتابعة أسعار المنتجات قبل وبعد التخفيضات.

يأتى ذلك في ضوء الإجراءات التي يتخذها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وحماية مصالح المستهلكين، تنفيذًا لمقتضيات القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك، وتعزيزًا لدور الجهاز فى تطبيق القانون وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك، وضبط الأسواق وضمانًا لحقوق المستهلكين فى مجال التعاقد عن بعد على الخدمات والسلع.

شكاوى حماية المستهلك

ودعا الجهاز كافة المستهلكين الى التوجه بشكواهم الى الجهاز بشأن التخفيضات والعروض الوهمية للجمعة البيضاء من خلال الخط الساخن 19588 من أى تليفون أرضى أو عن طريق خدمة الواتس اب 01577779999 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعى Facebook، الموقع الإلكترونى للجهاز والتطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.

نصائح حماية المستهلك

ووجه جهاز حماية المستهلك عدد من النصائح للمستهلكين في فترة تخفيضات الجمعة البيضاء، وهي:

التأكد من طبيعة السلعة وصفاتها وتاريخ الإنتاج والصلاحية وجهة المنشأ.

التأكد من السعر قبل وبعد الخصم للتأكد من وجود عروض حقيقية.

إحرص علي طلب فاتورة الشراء حتي في فترة "العروض".

تأكد من تطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع أثناء فترة العروض والتخفيضات.

العروض الوهمية في الجمعة البيضاء.