الإثنين 13 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

بعد استشهاد مراسل القاهرة الإخبارية، إصابة مصور الجزيرة وتضرر سيارة البث المباشر

الجزيرة، فيتو
الجزيرة، فيتو

أصيب مصور قناة “الجزيرة ” الإخبارية، عصام مواسي، اليوم الإثنين،  بجراح طفيفة، إضافة إلى تعرض سيارة البث المباشر للضرر أثناء عملية القصف الإسرائيلي.

وجاءت واقعة مصور قناة “الجزيرة” بعد ساعات من إعلان  قناة القاهرة الإخبارية عن استشهاد أحد أفراد أطقمها وإصابة آخر إصابة شديدة في قطاع غزة.

وفي سياق آخر، استهدف قصف إسرائيلي بلدة يارون بجنوب لبنان أثناء جولة لمجموعة من الصحفيين في البلدة.

الهجوم البري على قطاع غزة


ويأتي ذلك في ظل تكثيف جيش الاحتلال الإسرائيلي لهجماته على المستشفيات في قطاع غزة وأعلن مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية الدكتور منير البرش، اليوم الإثنين، خروج جميع المستشفيات عن الخدمة.

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وقال وكيل وزارة الصحة التابعة لحماس يوسف أبو الريش لوكالة فرانس برس: إن "كل مستشفيات محافظة غزة خارج الخدمة".

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 وكشف أبو الريش عن "وفاة ستة أطفال و9 في قسم العناية المكثفة" بسبب انقطاع الكهرباء عن مستشفى الشفاء أكبر المؤسسات الاستشفائية في قطاع غزة الذي يتعرض لحصار وقصف إسرائيلي متواصلين.

وكان أبو الريش الموجود في مستشفى الشفاء الذي لجأ إليه آلاف النازحين، قد أشار مساء أمس الأحد في حصيلة سابقة إلى "وفاة خمسة أطفال خدج" و"سبعة مرضى".

وأعلن المستشفى السبت الماضي أن 39 طفلا من الخدج لا يزالون في المستشفى، وكان طبيب في منظمة "أطباء بلا حدود" أفاد أيضا أن 17 مريضا موجودون في العناية المركزة.

ومن جانبه، وصف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس على منصة إكس (تويتر سابقًا) الوضع في مستشفى الشفاء بأنه خطير  بعد "ثلاثة أيام بلا كهرباء ولا ماء".

وقال: "تبادل إطلاق النار والقصف المتواصل في المنطقة القريبة (من المستشفى) يفاقم الظروف الصعبة أصلًا"، مضيفًا أن منظمته تمكنت من الاتصال بعاملين طبيين في مستشفى الشفاء.

وكان مدير مجمّع الشفاء محمد أبو سلمية حذّر من أن "الطواقم الطبية عاجزة عن العمل، والجثث بالعشرات لا يمكن التعامل معها أو دفنها".

وطالب مدير مستشفيات قطاع غزة محمد زقوت بـ"إنقاذ الأطفال في الحاضنات لأنّ الوقت ينفد لإنقاذ أرواحهم". وحذَّر من أن "الوضع كارثي" في مستشفى الشفاء وقال "لا يمكن لأحد الدخول إليه أو الخروج منه".

استشهاد أحد أفراد أطقم القاهرة الإخبارية وإصابة آخر في غزة

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