القصة الكاملة لاتهام هبة قطب ونجلتها بالتعدي علي موظف بالشيخ زايد،، تبادل الضرب باللكمات،، والتقرير الطبي يكشف مفاجآت

أثارت الدكتورة هبة قطب خبيرة العلاقات الأسرية الجدل مؤخرا، بعد اتهامها هي ونجلتها دينا هشام بالتعدي علي موظف أمام مول شهير في الشيخ زايد.

بدأت الواقعة باتهام ابنة الدكتورة هبة قطب موظفًا يعمل بجامعة الدول بالتعدي عليها وعلى والدتها أمام مول شهير في منطقة الشيخ زايد، ووفقًا لشهادتها، فإنها كانت برفقة والدتها عندما سد عليها المتهم "علاء"، الطريق بسيارته، وعندما حاولت التحدث معه للتحرك، لم يستجب، فتوجهت إلي سيارته وطرقت عليه الباب

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نزل المتهم من سيارته واعتدى على نجلة هبة قطب بالضرب، وعندما حاولت والدتها التدخل لحماية ابنتها، تعرضت أيضًا للاعتداء بالضرب، وكان من بين الاعتداءات خلع حجاب الشابة، وقد طلبت الشرطة للتدخل وفتح تحقيق في الواقعة."

الاستماع لأقوال هبة قطب ونجلتها في الاتهامات

واستمعت نيابة الشيخ زايد لأقوال الدكتورة هبة قطب خبيرة العلاقات الأسرية ونجلتها دينا هشام، في تبادل الاتهامات بينهما وبين موظف داخل مول شهير، بتعدي كل منهما على الآخر أمام المول بالشيخ زايد.

أقوال هبة قطب في التحقيقات

وكشفت هبة قطب في تحقيقات النيابة العامة، أن كاميرات المراقبة أوضحت الحقيقة كاملة بأن الموظف هو المبادر بالتعدي، كما أن المتهم سبق أن هددها بفضحها، وردت عليه قائلة: أنا مبخفش.

واستكملت: أن المتهم بادر بتحرير المحضر، لأنه يعلم جيدا أننا لن نسكت في الحفاظ على حقوقنا.

أقوال نجلة هبة قطب في التحقيقات

وقالت دينا في المحضر الذي تم تحريره في قسم أول شرطة زايد «كنت راكنة سيارتي بجراج هايبر وأستعد للخروج بها إلى الشارع، وكانت سيارة المشكو في حقه تسد الطريق، وبعد إعطائي له أكثر من تنبيه بالكلاكسات، لم يتحرك فاضطررت للتوجه إليه، وطرقت زجاج سيارته ولم يستمع إلىّ، حتى رآني وصدمني بالسيارة لمسافة بعيدة».

أقوال الموظف المتهم بالتعدي في التحقيقات

ومن جانب آخر قال الموظف: إن «دينا» ضربته باللكمات، بينما نفت ابنة هبة قطب ذلك، وأفادت أن العكس هو الصحيح، وأن مشاجرتهما كانت بسبب أولوية المرور في الشارع.

وأكد الموظف: إن دينا هشمت سيارته، وطرقت بيدها عليها أكثر من مرة، وضربته في وجهه بـ«البوكس».

التقرير الطبي لنجلة هبة قطب

وكشف التقرير الطبي المبدئي، لإبنه "هبة قطب" إصابتها بكدمة بمنطقة الصدر والساعد الأيمن والكعب الأيمن وكسر بظافر الإصبع السبابة باليد اليمني وجروح سطحية في فروة الرأس ومدة العلاج أقل من 21 يوما.

وبعد الاستماع لأقوال الطرفين في النيابة العامة والنظر للتقرير الطبي، قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل الدكتورة هبة قطب خبيرة العلاقات الأسرية بضمان مالي 5 آلاف جنيه، كما أمرت بإخلاء سبيل ابنتها "دينا" بضمان مالي 5 آلاف جنيه، في تبادل الاتهامات بينهما وبين موظف بالتعدي كل منهما على الآخر أمام مول بالشيخ زايد.

تلقت أجهزة الأمن بالجيزة بلاغا بنشوب مشاجرة داخل مول شهير بالشيخ زايد مفاده نشوب مشاجرة بين شاب وفتاة وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين موظف وابنة الخبيرة الأسرية هبة قطب وتم اصطحاب الطرفين للقسم وتحرر المحاضر اللازمة.

براءة هبة قطب من إهانة الرجل المصري

والجدير بالذكر أنه في شهر مارس الماضي، قضت محكمة جنح العجوزة، ببراءة الدكتورة هبة قطب، من تهمه إهانة الرجل المصري، ونشر أخبار كاذبة والتحريض على هدم الأسرة.

وكان قد قدم أحد المحامين، بلاغ لـ النائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد الدكتورة هبة قطب، استشاري العلاقات الأسرية والزوجية، يتهمها فيه بالإساءة إلى الرجل المصري، والتنمر عليه، والتحريض على هدم الأسرة المصرية، وتحريض على عدم الزواج والاستقرار ونشر أخبار كاذبة عن المجتمع المصري.

وذكر البلاغ المقدم، أن تصريحات الدكتورة هبة قطب خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو أديب، تعد إهانة بالغة للرجل المصري، واستخدمت عبارات وأوصاف لا تليق، بل تعتبر تعدٍ على قيم أسرية ومجتمعية وتنمر على الرجل المصري، وتحريض على هدم الأسرة المصرية، كما أن هذه التصريحات تقع تحت نشر أخبار كاذبة عن المجتمع المصري، وتشويه صورته بأنه مجتمع منحرف.

وتابع البلاغ، هبة قطب قررت طبقا لما جاء بتصريحاتها بالبرنامج، أن الزوج المصري لديه قناعة، أنه إذا كان حنونًا على زوجته، فإنها ستتغير عليه، لافتة إلى أن كل ما يعد به الزوج المصري زوجته قبل الزواج يتغير ويختلف.