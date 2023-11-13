رفع 753 حالة إشغال طريق مخالف بالبحيرة (صور)

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة حملة مكبرة بنطاق الشوارع والميادين والأسواق أسفرت عن رفع 332 حالة إشغال تنوعت ما بين ثابت ومتحرك.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق أسفرت عن رفع 221 حالة بدمنهور بنطاق عدة مناطق (الجمهورية، الشاذلى، عرابي - الكورنيش - الوحدة العربية - الموقف - ميدان الساعة).

رفع حالات إشغال طريق بالبحيرة،فيتو

رفع حالات إشغال طريق بالبحيرة،فيتو

ووجهت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة بضرورة المتابعة المستمرة واستمرار تشكيل الحملات لإزالة كافة الإشغالات علي مدار اليوم ورصد أى مخالفات فور رصدها، وعدم السماح بالتعدي علي حرم الطريق العام، وذلك تيسيرًا للحركه المرورية.

Advertisements



ويأتي ذلك في إطار تكثيف الجهود اليومية المبذولة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطريق العام، لتحقيق الانضباط بالشوارع الرئيسية والفرعية وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي إطار منفصل، واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة مجدي الخضر رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة حيث تم تنفيذ عدة حملات تموينية على المخابز والأسواق.

رفع حالات إشغال طريق بالبحيرة،فيتو

رفع حالات إشغال طريق بالبحيرة،فيتو



وأسفرت عن ضبط 3 مخابز لتصرفهم فى 85 شيكارة دقيق بلدى مدعم بالبيع فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة بمركز كفر الدوار.

وبحملة مماثلة بمركز شبراخيت تم ضبط مصنعين أعلاف بدون ترخيص و4 طن ملح طعام مجهول المصدر، كما تم تحرير 10محاضر بيع لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة و3محاضر لبيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

وتمكنت إدارة تموين المحمودية من ضبط 7مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبزين قاما بانتاج خبز غير مطابق للمواصفات كما تم تحرير 4 محاضر عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وآخرين لعدم نظافة أدوات العجين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.