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محافظات

نائب محافظ البحيرة: بدء جني 28 ألف فدان من محصول القطن (صور)

نائب محافظ البحيرة،
نائب محافظ البحيرة، فيتو

شهدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بدء موسم جنى القطن بقرية بركة غطاس التابعة لمركز أبوحمص، بحضور اللواء محمد شوقى بدر - السكرتير العام للمحافظة واللواء  مدحت الزغد رئيس مركز ومدينة أبوحمص وموفق محمود سارى - وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة وعدد من قيادات مديرية الزراعة.

نائب محافظ البحيرة تشهد بدء موسم جنى القطن بقرية بركة غطاس بأبو حمص، فيتو
نائب محافظ البحيرة تشهد بدء موسم جنى القطن بقرية بركة غطاس بأبو حمص، فيتو
نائب محافظ البحيرة تشهد بدء موسم جنى القطن بقرية بركة غطاس بأبو حمص، فيتو

وأكدت الدكتورة نهال بلبع أن البحيرة من المحافظات الزراعية الهامة، ومحصول القطن من المحاصيل الرئيسية بها، حيث تتميز بزراعة قطن طويل التيلة، لافتة إلى أن المساحة المنزرعة هذا العام 28 ألف فدان من محصول القطن.

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وأشارت إلى أنه تم بدء موسم جني القطن صنف جيزة 86، بقرية بركة غطاس حيث تم زراعة 8500 فدان اكثار بنطاق المركز والذي يمثل نصف إنتاج المحافظة من محصول القطن.

وأشادت نائب محافظ البحيرة، بالإنتاج المبشر لمحصول القطن هذا العام ووجهت التحية لكل المزارعين والفلاحين الذين يحرصون على توفير احتياجات المواطنين من المحاصيل المتعددة بالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي من خلال الجمعيات الزراعية، وعقد الندوات الإرشادية.

نائب محافظ البحيرة تشهد بدء موسم جنى القطن بقرية بركة غطاس بأبو حمص، فيتو
نائب محافظ البحيرة تشهد بدء موسم جنى القطن بقرية بركة غطاس بأبو حمص، فيتو
نائب محافظ البحيرة تشهد بدء موسم جنى القطن بقرية بركة غطاس بأبو حمص، فيتو

وأشار موفق سارى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، إلى أن المحافظة تعد من المحافظات الرائدة في مجال الزراعات الحقلية المتنوعة وذات الإنتاجية العالية، لما يوليه المزارعون من إهتمام كبير بحقولهم، علاوة علي جودة التربة وملائمتها لزراعة المحاصيل المتنوعة. 

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