الإثنين 13 نوفمبر 2023
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محافظات

82 مستفيدا ضمن حملة «اقرأ فكر لمستقبل أفضل» بالبحيرة (صور)

جولات إقرأ وفكر لمستقبل
جولات إقرأ وفكر لمستقبل أفضل بالبحيرة، فيتو

تواصل مكتبة مصر العامة بدمنهور جولاتها بكافة مدن ومراكز محافظة البحيرة ضمن حملة " إقرأ، فكر لمستقبل أفضل" وذلك لتحقيق العدالة الثقافية والوصول بالمنتج الثقافى لكافة القرى والنجوع، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، وإيمانًا بأهمية الثقافة والقراءة فى تكوين وتشكيل الشخصية وتنمية وتشجيع المهارات الإبتكارية والمواهب الفنية لدى الأطفال والنشء والشباب.

82 مستفيد ضمن حملة إقرأ،فكر لمستقبل أفضل بمحافظة البحيرة، فيتو
82 مستفيد ضمن حملة إقرأ،فكر لمستقبل أفضل بمحافظة البحيرة، فيتو
82 مستفيد ضمن حملة إقرأ،فكر لمستقبل أفضل بمحافظة البحيرة، فيتو
82 مستفيد ضمن حملة إقرأ،فكر لمستقبل أفضل بمحافظة البحيرة، فيتو


وقامت المكتبة صباح اليوم بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة بزيارة مدرسة بني الجيشي الرسمية لغات بمدينة دمنهور.

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و أشار أحمد الهواش - مدير المكتبة الى أنه إستفاد من أنشطة الحملة 82 طالب وطالبه من المراحل المختلفة بواقع  7 ورش عمل بعنوان لا للتطرف وورشة رسم وورشة اشغال يدويه وورشة حكي وتلوين وألعاب تفاعلية ورشة تفاعلية مع منصة مكتبة نوري ورسم على الوجه.

82 مستفيد ضمن حملة إقرأ،فكر لمستقبل أفضل بمحافظة البحيرة، فيتو
82 مستفيد ضمن حملة إقرأ،فكر لمستقبل أفضل بمحافظة البحيرة، فيتو
82 مستفيد ضمن حملة إقرأ،فكر لمستقبل أفضل بمحافظة البحيرة، فيتو

جدير بالذكر أنه جاري اتباع جدول جولات خارجية لمدارس المراكز والقرى المختلفة بنطاق المحافظة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة خلال العام الدراسي الحالي.

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البحيرة دمنهور مديرية التربية والتعليم مكتبة مصر العامة نائب محافظ البحيرة

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