الشباب والرياضة بالأقصر تنظم مسابقة حفظ القرآن الكريم بمراكز شباب القرنة

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر مسابقة حفظ القرآن الكريم بمراكز شباب القرنة، خطة الإدارة لقسم الطلائع للعام المالى 2023 /2024، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وصلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.

وتهدف المسابقة إلى تحفيز الأجيال الناشئة على الالتزام بحفظ القرآن الكريم، وإيجاد روح التنافس في مجال حفظ القرآن الكريم، والتشجيع على بذل المزيد من الجهد والوقت للحفظ والتلاوه، مع تكريم المتميزين من حفظة القرآن الكريم وذلك تحت اشراف الدكتور ياسر السنوسي عاشور وكيل المديرية للشباب والأستاذ احمد فراج مدير إدارة شباب القرنة وفريق عمل الإدارة.

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كما نفذت إدارة تمكين الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالاقصر خطة أندية السكان عن شهرنوفمبر٢٠٢٣بعقد ( جلسه فيلم) مركز شباب "القرنه" بإدارة شباب"القرنه"، في اطار الجهود التي تقوم بها وزارة الشباب والرياضة في اطار منظومة العمل داخل مراكز الشباب لكونها مراكز خدمة مجتمعية.

ياتى ذلك فى إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة اتجاه وصندوق الأمم المتحدة للسكان(UNFPA ) لتنفيذ تدريبات وأنشطة وبرامج داخل مراكز الشباب التى بها مقرات أندية السكان.

وشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، افتتاح بطولة كأس العالم للكرة الطائرة البارالمبية، والتي تستضيفها مصر بالصالة المغطاة بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة 24 منتخبا يمثلون 19 دولة، والتى تعد آخر مرحلة للتأهل إلى دورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024.

وأكد وزير الشباب والرباضة، حرص الدولة المصرية على استضافة كبرى البطولات الدولية في مختلف الألعاب على مدار الأعوام السابقة، واستفادةً الاتحادات الدولية من المقومات التي تتمتع بها مصر من بنية تحتية رياضية مقامة وفق المعايير الدولية، وفنادق الإقامة المتميزة، وشبكة الطرق والمواصلات الحديثة، والخبرات التنظيمية والإدارية، مشيرًا إلى الدعم الكبير الذي تتلقاه الرياضة المصرية من القيادة السياسية وهو ما انعكس علي النتائج التي حققتها الرياضة المصرية وعدد البطولات التي استضافتها مصر خلال الفترة الماضية.

وأشار وزير الشباب والرباضة، إلي أن مصر تستضيف البطولة في المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي أصبحت حاضنة لكبرى البطولات الدولية، نظرا لما تتمتع به من إمكانيات فنية كبيرة تعكس القدرات المصرية في ظل النهضة الشاملة في البنية الرياضية للجمهورية الجديدة.

يشارك في البطولة 19 دولة، هى الجزائر، والبرازي، وكندا، والكونغو، وفرنسا، وألمانيا، وبريطانيا العظمى، والهند، وإيران، واليابان، ونيجيريا، ورواندا، والصين، وأوكرانيا، وأمريكا، ومنغوليا، وهولندا، وسلوفينيا، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.

نظم البطولة، الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية (الإدارة العامة للاتحادات النوعية واللجان النوعية) بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الاتحاد المصري البارالمبي للكرة الطائرة.

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