الإثنين 13 نوفمبر 2023
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محافظات

ضبط عاطلين بحوزتهما مخدر وسلاح في الأقصر

جانب من المضبوطات،فيتو
جانب من المضبوطات،فيتو

 واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة، حيث تم تحقيق النتائج الإيجابية.

وتم ضبط عاطلَين "لهما معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة طيبة بالأقصر،وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام – بندقية خرطوش- فرد محلى وطلقة).

وفي محافظة الجيزة بالتنسيق مع مديرية الأمن تم ضبط (ربة منزل) بدائرة مركز شرطة بولاق الدكرور بالجيزة وبحوزتها (كمية من مخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام).

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وتم ضبط عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة أبوحماد بالشرقية، وبحوزتهما كمية من مخدرى "الحشيش، الهيروين"– 2 فرد محلى وطلقتين.

كما تم ضبط عاطل وربة منزل "لهما معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 3,300 كيلو جرام-بندقية آلية وخزينتين - بندقية خرطوش- وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة. 

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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