الإثنين 13 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

الحكومة البريطانية ترفض قوانين تقترح تقييد المظاهرات المؤيدة للشعب الفلسطيني

مظاهرات مؤيدة لفلسطين،
مظاهرات مؤيدة لفلسطين، فيتو

 ذكرت صحيفة فاينانشيل تايمز، أن مقترحات سويلا برافرمان،  وزيرة الداخلية البريطانية التي تمت إقالتها، بشأن قوانين التظاهر مقيدة للحريات، والحكومة رفضتها بشكل كامل.

 

تعيين جيمس كليفرلي وزيرا للداخلية البريطانية

وكان ذلك المقترح لكبح المظاهرات المؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني والتي نددت بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

 وفي وقت سابق من اليوم أقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، وزيرة الداخلية سويلا برافرمان بسبب تصريحاتها التحريضية ضد المتظاهرين المؤيدين لفلسطين والمطالبين بوقف إطلاق النار والعدوان على غزة ووقف جرائم الإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان الإسرائيلي بحق الأطفال والنساء والمدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

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وأجرى رئيس الوزراء البريطاني اليوم تعديلات وزارية شملت الخارجية والداخلية وكان من بينها تعيين جيمس كليفرلي وزيرا للداخلية.

وكان جيمس كليفرلي قبل ذلك القرار يشغل منصب وزير الخارجية، قبل أن يتم تعيينه وزيرا للداخلية، في إعقاب إقالة سويلا برافرمان من منصبها.

وشغل جيمس كليفرلي قبل ذلك منصب وزير التعليم السابق، ويعتبر الحليف القديم لبوريس جونسون والداعم القوي لليز تراس رئيسة الوزراء السابقة.

ولد  جيمس كليفرلي في الرابع من سبتمبر عام 1969، وينحدر من جنوب شرق العاصمة البريطانية لندن. والده رجل أعمال، وشغل منصب الرئيس المساعد لحزب المحافظين، إلى جانب بن إليوت من عام 2019 إلى عام 2020. والدته أصولها إفريقية من سيراليون وكانت تعمل قابلة في مستشفى.

قضى الكثير من طفولته مع عائلته في تشيلمسفورد، بمقاطعة إسيكس، وانضم إلى الجيش عقب الانتهاء من الدراسة الثانوية، لكن طموحه كان أكبر وعاد إلى التعليم للحصول على شهادة في إدارة الأعمال.

 

وزير الشؤون البريطاني لشئون أوروبا جيمس كليفيرلي

 تلقى جيمس كليفرلي تعليمه في البداية في مدرستي ريفرستون وكولفيز، كلتاهما في لندن. تدرب كليفرلي في الجيش لكن اختصر تدريبه بسبب تعرضه لإصابة في الساق في عام 1989، تابع وتلقى درجة بكالوريوس في إدارة الضيافة من جامعة ثيماس فالي (جامعة غرب لندن الآن).

وبعد تخرجه، عمل لصالح شركة (الناشرون الهولنديون المتحدون) (في إن يو)، ورقي إلى مدير مبيعات دولي في عام 2002 وكان فيما سبق عضوا في هيئة لندن التشريعية عن دائرة بيكسلي وبروملي من عام 2008 حتى عام 2016، وعمل جيمس كليفرلي في العام 2012 رئيسا لهيئة الإطفاء في لندن بتعيين من بوريس جونسون عمدة لندن آنذاك.

وفي 2015 أصبح عضوا في البرلمان البريطاني عن دائرة برينتري الانتخابية، وفي 2018 تقلد منصب نائب رئيس حزب المحافظين، وتولى الرئيس المساعد لحزب المحافظين في 2019، ثم وزيرا للدولة للتنمية الدولية في 2020، ووزيرا للتعليم البريطاني في العام 2022، وأخيرا تعيينه وزيرا للخارجية في حكومة ليز تراس.

وهذه ليست الوظيفة الأولى التي يتولاها كليفرلي في وزارة الخارجية، فقد عمل في الوزارة تحت قيادة تراس، ودومينيك راب من قبلها.

أبرز أدواره السياسية جيمس كليفرلي 

وانضم إلى سباق قيادة حزب المحافظين ليحل محل تيريزا ماي في عام 2019، لكنه انسحب لاحقا، قائلا إن زملاءه أعضاء البرلمان لم يكونوا مرتاحين لفكرة اختيار زميل "جديد نسبيا".

دعا كليفرلي إلى التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لعام 2016، وفي وزارة ماي الثانية، شغل منصب نائب رئيس حزب المحافظين من عام 2018 حتى عام 2019 والوكيل البرلماني لوزارة خروج الدولة من الاتحاد الأوروبي من أبريل إلى يوليو في عام 2019، عقب استقالة كريس هيتون هاريس.

شغل كليفرلي منصب وكيل وزارة الخارجية البرلمانية للخروج من الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 4 أبريل 2019-24 يوليو 2019 في إدارة رئيسة الوزراء، تيريزا ماي.

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إقالة وزيرة الداخلية البريطانية بسبب تصريحاتها المحرضة على المتظاهرين المؤيدين لفلسطين

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من هو جيمس كليفرلي وزير الداخلية البريطاني الجديد الذي كان يشغل حقيبة الخارجية؟

 

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