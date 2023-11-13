تعرف على الأسعار في مهرجان العسل المصري بأرض المعارض (فيديو وصور)

افتتح الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي مهرجان العسل المصري في دورته السادسة، نيابة عن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

ويضم المهرجان في دورته الحالية 140 عارضا من 30 دولة لعرض منتجاتهم المختلفة من العسل ومشتقاته ومنتجاته، إلى جانب منتجات التمور، ويفتح المهرجان أبوابه أمام الجمهور مجانا طوال فترة انعقاده.

وجاءت أسعار العارضين المصريين في متناول المواطنين حيث يقدم العارضين خصومات مميزة خلال فترة المعرض المقام في الفترة من 13: 15 نوفمبر بأرض المعارض بمدينة نصر، وجاءت أبرز الأسعار كالتالي:

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أسعار العسل في مهرجان العسل المصري

عسل سدر مصري كيلو ٢٠٠ جنيه

عسل بالمكسرات نص كيلو ١٠٠ جنيه

عسل مورينجا نص كيلو ٩٠جنيها

عسل صحراوي نص كيلو ٥٥ جنيها

عسل زعتر نص كيلو ٩٠ والكيلو ١٧٠ جنيها

عسل برسيم الكيلو ١٥٠ جنيها

عسل سدر جبلي الكيلو ٤٥٠ جنيها

عسل بردقوش الكيلو ٩٠ جنيها

شمع أعشاب برية نص كيلو ١٠٠جنيه

شمع نوارة البرسيم نص كيلو ٧٠ جنيها

عسل أعشاب برية نص كيلو ٥٠ والكيلو ٩٠ جنيها.

ومن جانبه قال فتحي البحيري رئيس اتحاد النحالين العرب إن مهرجان العسل المصري الذي يتم افتتاحه اليوم الإثنين بأرض المعارض بمدينة نصر، يستهدف عرض ثروة مصر الكبرى من النحالين وعسل النحل الذين يمثلون قطاعا اقتصاديا وغذائيا هامًا، لافتا إلى أن المهرجان يستعرض التحديات والصعوبات التي تواجه صناعة عسل النحل في مصر والنقاش حول طرق إيجاد حلول عملية لها.

وأضاف بحيري أن صناعة عسل النحل تشهد تطورا على المستوى العلمي والتكنولوجي، وأنه يجب وضع الاستراتيجيات اللازمة لحماية هذه الصناعة في الوطن العربي، لافتًا إلى أن تربية النحل تعتمد على الأسس العلمية التي هي الطريق الوحيد لتطور قطاع النحل في الوطن العربي.

وأكد خلال افتتاح مهرجان العسل المصري بأرض المعارض، أنه سيتم صرف حصة السكر للنحالة المصريين بعد تسجيلهم باتحاد النحالين العرب، وذلك بالتعاون بين وزارة الزراعة ووزارة التموين لدعم صناعة نحل العسل، ولضمان الحفاظ على الإنتاجية من العسل ومكانته العالمية.

وشهدت فعاليات المهرجان عروض فنية من التراث المصري والعربي، إلى جانب إلقاء قصيدة شعرية عن النحل والعسل، إلى جانب سيطرة مظاهر الدعم المؤيدة للقضية الفلسطينية في أرجاء المعرض حيث وضع أغلب العارضين العلم الفلسطيني والكوفية الفلسطينية على أماكن العرض داخل المعرض الذي بدأت فعاليات افتتاحه بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة.