انطلاق مهرجان العسل المصري بمشاركة 140 عارضا من 30 دولة (فيديو وصور)

قال فتحي البحيري رئيس اتحاد النحالين العرب إن مهرجان العسل المصري الذي يتم افتتاحه اليوم الإثنين بأرض المعارض بمدينة نصر، يستهدف عرض ثروة مصر الكبرى من النحالين وعسل النحل الذين يمثلون قطاعا اقتصاديا وغذائيا هامًا، لافتا إلى أن المهرجان يستعرض التحديات والصعوبات التي تواجه صناعة عسل النحل في مصر والنقاش حول طرق إيجاد حلول عملية لها.

مهرجان العسل المصري

وأضاف بحيري أن صناعة عسل النحل تشهد تطورا على المستوى العلمي والتكنولوجي وأنه يجب وضع الاستراتيجيات اللازمة لحماية هذه الصناعة في الوطن العربي، لافتًا إلى أن تربية النحل تعتمد على الأسس العلمية التي هي الطريق الوحيد لتطور قطاع النحل في الوطن العربي.

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اقتصاديات العسل

وأكد خلال افتتاح مهرجان العسل المصري بأرض المعارض، أنه سيتم صرف حصة السكر للنحالة المصريين بعد تسجيلهم باتحاد النحالين العرب، وذلك بالتعاون بين وزارة الزراعة ووزارة التمويين لدعم صناعة نحل العسل، ولضمان الحفاظ على الإنتاجية من العسل ومكانته العالمية.

وشهدت الجلسة الافتتاحية لمهرجان العسل المصري بأرض المعارض الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

140 عارضا يشاكون بمهرجان العسل المصري

وانطلق مهرجان العسل في دورته السادسة بمشاركة 140 عارضا والذي تستضيفه القاهرة بمشاركة 30 دولة من جميع قارات العالم لمناقشة كل ما يهم صناعة نحل العسل وتنمية وتطوير هذا القطاع الهام خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر بأرض المعارض بمدينة نصر، ويفتح المهرجان أبوابه أمام الجمهور مجانا طوال فترة انعقاده.

وأكد تقرير صادر عن قسم تربية النحل بمعهد بحوث وقاية النبات بمركز البحوث الزراعية أن مصر تصدر 25% من إجمالي صادرات العالم من طرود نحل العسل وما يزيد عن 3000 طن عسل نحل سنويا من أعسال الشمر والبردقوش والموالح والبرسيم والعسل الخام وعسل حبة البركة .

وأوضح التقرير أن مصر تخطط لتنفيذ مشروعات تربية النحل في المشروعات القومية الجديدة منها المشروع القومى الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى، باستصلاح وزراعة مليون ونصف المليون فدان ومشروع الدلتا الجديدة، كما يتم تنفيذ مشروع النبات والنحل بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي و6 دول من البحر الأبيض المتوسط، وهي مصر والجزائر وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا واليونان.