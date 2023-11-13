وزيرة البيئة تتفقد مصنع إنتاج الأسمدة العضوية من المخلفات بمنطقة الروبيكى (صور)

تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مصنع إنتاج الأسمدة العضوية من مخلفات الدباغة والصناعات الجلدية بمنطقة الروبيكى، بحضور اللواء حمدى مدين مساعد رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء سعد عبد العزيز مساعد رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ورئيس مجلس إدارة الشركة ليزر اند مور، وهشام جزر العضو المنتدب للشركة، والدكتور أحمد على نائب رئيس مجلس إدارة الشركة.

إنشاء مجمع متكامل بمنطقة الروبيكى

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الجولة تأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية نحو إنشاء مجمع متكامل بمنطقة الروبيكى، يتضمن صناعة دباغة الجلود وإعادة تدوير مخلفاتها وإنتاج الأسمدة العضوية والجيلاتين ( الطبى، والغذائى والصناعى ) على مساحة 210 آلاف متر مربع، وطبقًا لأعلى المعايير التكنولوجية المعمول بها عالميًا، وتوفير كافة الآلات الحديثة والتقنيات الصناعية اللازمة في هذا الإطار، سواء لدباغة الجلود، أو تدوير مخلفاتها لتصنيع الأسمدة، على نحو يؤهل مصر للانفراد في المنطقة بامتلاك القدرة التكنولوجية وتوطين صناعة دباغة الجلود.

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مصنع إنتاج الأسمدة العضوية من مخلفات الدباغة والصناعات الجلدية

ويعد مصنع إنتاج الأسمدة العضوية من مخلفات الدباغة والصناعات الجلدية بمنطقة الروبيكى، هو الأول من نوعه بجمهورية مصر العربية والشرق الأوسط والثالث على مستوى العالم من حيث الحجم والتكنولوجيا الصناعية المتطورة، وكذلك إعادة تدوير مخلفات الجلود وتحويلها إلى أسمدة عضوية ومنتجات صديقة للبيئة، وبالشراكة مع شركة إيلسا الإيطالية أكبر الشركات المنتجة للأسمدة العضوية حول العالم.

مراحل تنفيذ المشروع وأبعادها البيئية والاقتصادية

واستمعت وزيرة البيئة إلى عرض تفصيلي حول مراحل تنفيذ المشروع، وأبعادها البيئية والاقتصادية، والمنافع الزراعية الناتجة عن استخدام الأسمدة العضوية المنتجة من إعادة التدوير، كما استمعت وزيرة البيئة إلى الطرق والأساليب العالمية المتبعة فى التعامل مع مخلفات الجلود فى إنتاج الأسمدة العضوية، والتشريعات التي أصدرها الاتحاد الأوروبي لتحفيز المزارعين لاستخدام الأسمدة العضوية مما ساعد على انتشارها على نطاق واسع، كما تلزم الدول مثل الأرجنتين والبرازيل مصانع الجلود لإرسال مخلفاتها إلى مصنع إيلسا الايطالي، لإعادة تدويرها مقابل مبالغ مالية للطن للتخلص الآمن منها. كما استمعت الوزيرة إلى آلية عمل المحطة المركزية لمعالجة مياه الصرف الصناعى، والإجراءات التى يتم اتخاذها حاليا لتطويرها.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن قانون المخلفات المصرى، يوضح آلية التخلص الآمن من المخلفات والتسلسل الهرمى لإدارة المخلفات من خلال الحد من تولدها وإعادة استخدامها وتدويرها والتخلص الأمن منها، كما ألزم القانون مولد المخلفات بالتخلص الآمن منها بطريقة سليمة صحيا وبيئيا.

جدير بالذكر أن هذا المشروع سيتكامل مع المناطق الصناعية الأخرى في مجال الجلود على مستوى الجمهورية، وسيساهم في التخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن الصناعات الجلدية بإعادة تصنيعها، بما يواكب المعايير العالمية في تحقيق المتطلبات الصحية والبيئية للمناطق الصناعية الجديدة، فضلًا عن مردوده الاقتصادي من خلال تحقيق أقصى استفادة ممكنة من تلك المخلفات، حيث تبلغ مخلفات الجلود والدباغة فى مصر 267 طنا شهريا بواقع 33 ألف طن سنويا ( 180 طنا بمدينة الجلود بالروبيكى - 30 طنا بمدينة قويسنا الصناعية للدباغة - 12 طنا باقى مخلفات محافظات الجمهورية للدباغة - 350 طنا باقى محافظات الجمهورية لصناعة الأحذية والمنتجات الجلدية ).