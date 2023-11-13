ضخ استثمارات جديدة وزيادة التبادل التجاري، ملامح التعاون الصيني مع القارة الأفريقية

تسعى الصين إلى زيادة ضخ استثماراتها إلى دول القارة الإفريقية، في مختلف المجالات والقطاعات، لتحقيق التنمية والوصول إلى الأهداف المشتركة، بما يعود بالنفع على كافة الأطراف، وزيادة معدلات النمو بدول القارة السمراء والاقتصاد الصيني، خاصة في ظل التنافس الاقتصادي الذي يحتدم خلال هذه الفترة بين الدول الاقتصادية الكبرى.

ارتفاع حجم التبادل التجاري بين الصين وإفريقيا

وشهد التبادل التجاري بين الصين ودول إفريقيا خلال النصف الأول من العام الجاري 2023 ارتفاعا ملحوظا، حيث وصل حجم هذا التبادل إلى 140.9 مليار دولار، بزيادة بنسبة 3.1 % على أساس سنوي.

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التبادل التجاري، فيتو

قيمة الواردات والصادرات الصينية هذا العام

وأوضحت بيانات رسمية صادرة عن وزارة التجارة الصينية اليوم الاثنين، أن قيمة واردات الصين من إفريقيا بلغت 53 مليار دولار بانخفاض 12.4 % على أساس سنوي، بينما بلغت قيمة صادراتها إلى إفريقيا 87.9 مليار دولار، بزيادة 15.4 % على أساس سنوي.

اتفاقيات لاستثمارات صينية جديدة بالقارة السمراء

ووقعت الصين عقودًا لعدد من المشروعات الجديدة بقارة إفريقيا بقيمة بلغت 28.4 مليار دولار أميركي، بارتفاع نسبته 7.64 % على أساس سنوي، في حين أنجزت أعمال بقيمة 16.5 مليار دولار، بانخفاض نسبته 10% على أساس سنوي.

كما أوضحت البيانات، أن الصين قامت بضخ استثمارات بقيمة 1.82 مليار دولار في كافة القطاعات الاقتصادية في إفريقيا، خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2023، بزيادة 4.4 %على أساس سنوي.