الإثنين 13 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

ضخ استثمارات جديدة وزيادة التبادل التجاري، ملامح التعاون الصيني مع القارة الأفريقية

التعاون بين الصيمن
التعاون بين الصيمن وإفريقيا، فيتو

تسعى الصين إلى زيادة ضخ استثماراتها إلى دول القارة الإفريقية، في مختلف المجالات والقطاعات، لتحقيق التنمية والوصول إلى الأهداف المشتركة، بما يعود بالنفع على كافة الأطراف، وزيادة معدلات النمو بدول القارة السمراء والاقتصاد الصيني، خاصة في ظل التنافس الاقتصادي الذي يحتدم خلال هذه الفترة بين الدول الاقتصادية الكبرى.

ارتفاع حجم التبادل التجاري بين الصين وإفريقيا 

وشهد التبادل التجاري بين الصين ودول إفريقيا خلال النصف الأول من العام الجاري 2023 ارتفاعا ملحوظا، حيث وصل حجم هذا التبادل إلى 140.9 مليار دولار، بزيادة بنسبة 3.1 % على أساس سنوي.

Advertisements

 

 

التبادل التجاري، فيتو 

 

قيمة الواردات والصادرات الصينية هذا العام  

وأوضحت بيانات رسمية صادرة عن وزارة التجارة الصينية اليوم الاثنين، أن قيمة واردات الصين من إفريقيا بلغت 53 مليار دولار بانخفاض 12.4 % على أساس سنوي، بينما بلغت قيمة صادراتها إلى إفريقيا 87.9 مليار دولار، بزيادة 15.4 % على أساس سنوي.

اتفاقيات لاستثمارات صينية جديدة بالقارة السمراء

ووقعت الصين عقودًا لعدد من المشروعات الجديدة بقارة إفريقيا بقيمة بلغت 28.4 مليار دولار أميركي، بارتفاع نسبته 7.64 % على أساس سنوي، في حين أنجزت أعمال بقيمة 16.5 مليار دولار، بانخفاض نسبته 10% على أساس سنوي.

المشاط: مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية تمثل أهمية قصوى لقارة إفريقيا

صندوق النقد يرفع توقعات نمو الصين حتى 2024 بعد إجراءات الدعم

كما أوضحت البيانات، أن الصين قامت بضخ استثمارات بقيمة 1.82 مليار دولار في كافة القطاعات الاقتصادية في إفريقيا، خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2023، بزيادة 4.4 %على أساس سنوي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

الصين القارة الإفريقية معدلات النمو التبادل التجاري بين الصين وإفريقيا اقتصاد الصين الاستثمارات الافريقية الاقتصاد الصيني

مواد متعلقة

أستاذ اقتصاد: اتفاقية تبادل الديون مع الصين انعكاس لقوة العلاقات

100 % ارتفاعا في الاستثمارات الصينية بمصر خلال النصف الأول من 2022-2023.. الصادرات تسجل 1.8 مليار دولار العام الماضي.. وهذه أبرز السلع المستوردة

الضغوط التضخمية كابوس يؤرق الاقتصاد العالمي.. خبراء يوضحون الحلول وطرق زيادة معدلات النمو

مديرة صندوق النقد: نمو الاقتصاد الصيني قد يتراجع دون 4 % على المدى المتوسط

الأكثر قراءة

قرار جمهوري جديد اليوم (مستند)

أسعار الأسماك اليوم، انخفاض 8 أنواع في سوق العبور

قائمة أسعار سجائر فيليب موريس مصر بعد الزيادة (إنفوجراف)

زيادة جديدة في أسعار سجائر شركة فيليب موريس

هل ينتقل ثنائى الأهلى إلى سموحة؟

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 14-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

رئيس الوزراء يقرر تأسيس شركة صندوق مصر لدعم وتطوير التعليم

تدريب صباحي لمنتخب مصر قبل السفر لليبيريا استعدادًا لمواجهة سيراليون

Advertisements

منوعات

المزيد

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 14-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 14-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 14-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 14-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، انخفاض 8 أنواع في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، طرح الفراولة بسعر 30 جنيهًا في سوق العبور

زيادة جديدة في أسعار سجائر شركة فيليب موريس

أسعار الخضراوات اليوم، سعر الطماطم والبطاطس يعاود الارتفاع في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

فرحة أبوه بولادته مكملتش وخسر كل فلوسه.. حكاية الكوميديان التلقائي يونس شلبي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار الصباح مكتوبة لجلب الرزق والخير والبركة

تفسير رؤية خاتم الذهب في المنام وعلاقتها بالحزن والهم وخسارة المال

علي جمعة يطالب الأمة الإسلامية بالصبر على البلاء والدعاء لتحقيق النصر

المزيد
الجريدة الرسمية