الإثنين 13 نوفمبر 2023
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محافظات

رياضة الأقصر تنفذ جلسة فيلم ضمن فعاليات أندية السكان

جانب من الجلسة،فيتو
جانب من الجلسة،فيتو

 نفذت إدارة تمكين الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر خطة أندية السكان عن شهرنوفمبر٢٠٢٣، بعقد ( جلسه فيلم) بمركز شباب القرنة، بحضور أعضاء أندية السكان من مراكز الشباب،  في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة الشباب والرياضة في إطار منظومة العمل داخل مراكز الشباب لكونها مراكز خدمة مجتمعية.

وجاء ذلك تحت رعاية  الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر والدكتورة منال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب والدكتورة  جيهان رشوان مدير الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة وصلاح محمد رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر. 
 

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 ويأتى ذلك فى إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة اتجاه وصندوق الأمم المتحدة للسكان(UNFPA ) لتنفيذ تدريبات وأنشطة وبرامج داخل مراكز الشباب التى بها مقرات أندية السكان.  

كما جاء ذلك تحت إشراف الدكتور  ياسر السنوسى وكيل المديرية للشباب والأستاذة جيهان عبد اللطيف مدير إدارة المشروعات وتدريب الشباب بالمديرية  وفريق عمل الإدارة.

وشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، افتتاح بطولة كأس العالم للكرة الطائرة البارالمبية، والتي تستضيفها مصر بالصالة المغطاة بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة 24 منتخبا يمثلون 19 دولة، والتى تعد آخر مرحلة للتأهل إلى دورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024.

وأكد وزير الشباب والرياضة، حرص الدولة المصرية على استضافة كبرى البطولات الدولية في مختلف الألعاب على مدار الأعوام السابقة، واستفادةً الاتحادات الدولية من المقومات التي تتمتع بها مصر من بنية تحتية رياضية مقامة وفق المعايير الدولية، وفنادق الإقامة المتميزة، وشبكة الطرق والمواصلات الحديثة، والخبرات التنظيمية والإدارية، مشيرًا إلى الدعم الكبير الذي تتلقاه الرياضة المصرية من القيادة السياسية وهو ما انعكس علي النتائج التي حققتها الرياضة المصرية وعدد البطولات التي استضافتها مصر خلال الفترة الماضية.

وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى أن مصر تستضيف البطولة في المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي أصبحت حاضنة لكبرى البطولات الدولية، نظرا لما تتمتع به من إمكانيات فنية كبيرة تعكس القدرات المصرية في ظل النهضة الشاملة في البنية الرياضية للجمهورية الجديدة.

وأكد الدكتور مصطفى عبدالحليم رئيس الاتحاد المصري البارالمبي للكرة الطائرة، أن مصر حاضنة دائما لكل الأحداث الرياضية القارية والدولية، مقدمًا الشكر لدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لرعايته للحدث، كما رحب بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتقدم بكامل الشكر والتقدير بالنيابة عن الاتحاد البارالمبي للكرة الطائرة، على كافة المساندة والدعم الذي يقدمه للرياضة البارالمبية، حيث تمكنوا من استضافة هذه البطولة على أرض مصر.

يشارك في البطولة  19 دولة، هى الجزائر، والبرازيل، وكندا، والكونغو، وفرنسا، وألمانيا، وبريطانيا العظمى، والهند، وإيران، واليابان، ونيجيريا، ورواندا، والصين، وأوكرانيا، وأمريكا، ومنغوليا، وهولندا، وسلوفينيا، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.

ونظم البطولة، الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية (الإدارة العامة للاتحادات النوعية واللجان النوعية) بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الاتحاد المصري البارالمبي للكرة الطائرة.

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