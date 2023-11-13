فحص 31238 طفلا من الأمراض الوراثية بالشرقية
أعلن الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الانتهاء من فحص ٣١٢٣٨ من الأطفال حديثي الولادة بأقسام الحضانات بمستشفيات المحافظة، والتي تأتي تنفيذا للمبادرة الرئاسية 100 يوم صحة وضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال المبتسرين بالشرقية، وذلك منذ انطلاق المبادرة في أغسطس ٢٠٢١ وحتى الآن.
محافظ الشرقية يشيد بمبادرة الرئيس
أشاد المحافظ بالمبادرات الرئاسية الصحية التي يطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للوصول إلى كافة فئات المجتمع، مؤكدًا أن المحافظة خلال الفترة السابقة شهدت إطلاق العديد من المبادرات الصحية التي تهتم بصحة وسلامة المواطنين للوصول إلى مجتمع صحي وسليم وخال من الأمراض.
الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية
ومن جانبه أوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة أن المبادرة الرئاسية تهدف إلى حماية الأطفال المبتسرين حديثي الولادة من الأمراض الوراثية ومسببات الإعاقة من خلال الكشف المبكر عن ١٩ مرضا وراثيا منها ( قصور الغدة الدرقية - الفينيل كيتونيوريا - تضخم الغدة الكظرية الخلفي - نقص الجلاكتوز في الدم - التمثيل الغذائي الوراثية ) مشيرًا إلى أنه يتم إجراء المسح الطبي للأطفال حديثي الولادة بجميع أقسام الحضانات بالمستشفيات العامة والمركزية والتعليمية والتأمين الصحي بالمحافظة في عدد ٣٠ محضنا كمرحلة أولى منهم ٢٨ محضنا تابعا لمديرية الصحة ومحضن بالمستشفى التعليمي، ومحضن بالتأمين الصحي وكذلك المستشفيات الجامعية والمستشفيات الخاصة كمرحلة ثانية.
توفير كافة المستلزمات الطبية اللازمة للكشف عن الأمراض الوراثية
وأضاف وكيل وزارة الصحة أن الفرق الطبية المشاركة في أعمال المبادرة الرئاسية مدربه على طرق وكيفية سحب العينات التي تؤخذ من كعب الطفل وتم توفير المستلزمات الطبية اللازمة للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والجينية بين الأطفال حديثي الولادة، مشيرًا إلى أنه في حالة ثبوت إيجابية العينة يتم إحالة الطفل لتلقي العلاج بالمجان بمركز العلاج والذي تم تخصيصه بوحدة طب الأسرة بشرشيمة بههيا مع وضع برامج علاجية وغذائية ملائمة تمنع تلك الأمراض الوراثية.
الدكتور محمد محمود عرفات مدير مستشفى فاقوس
وفى سياق مختلف قال الدكتور محمد محمود عرفات مدير عام مستشفى فاقوس المركزى فى وقت سابق إن الدكتور محمود عبدالعظيم مدير بنك الدم بالمستشفى استأنفت اليوم حملات التبرع بالدم والتى يتم تنسيقها من قبل الفريق الطبي ببنك الدم بالمستشفى ومتطوعين بقرى مركز فاقوس، وذلك حرصًا على توفير الدم ومشتقاته مما يسهم في إنقاذ الأرواح، وعلاج الأمراض وذلك ياتى حرصًا من أبناء مصر المخلصين وتحت رعاية الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية وبإشراف إدارة المستشفى
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