الإثنين 13 نوفمبر 2023
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سياسة

رئيس الإنجيلية لوفد كنائس ألمانيا: مصر تخطو بجدية نحو دولة مدنية

رئيس الإنجيلية،فيتو
رئيس الإنجيلية،فيتو

استقبل الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الإثنين، وفدًا ألمانيا يمثلون عددًا من الكنائس الإنجيلية، على رأسهم القسيسة Elka Rebecca Klein من أبراشية بوكوم هوفيل الإنجيلية، وكان في استقبال الوفد الأستاذ ممتاز بشاي، نائب رئيس الهيئة الإنجيلية، وعدد من قيادات الهيئة القبطية الإنجيلية.

رحب رئيس الإنجيلية بالوفد الألماني، معبرًا عن سعادته الكبيرة بالزيارة، وقال رئيس الإنجيلية: "الهيئة القبطية الإنجيلية بمصر مؤسسة وطنية، تشارك بكل طاقتها، وبخبراتها فى خدمة ٤ ملايين مصري، في مجالات التنمية والتوعية والحوار وبناء السلام".

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مصر تشهد تطورا

وأضاف زكى: "إن مصر تشهد تطورًا كبيرًا على جميع الأصعدة، وتخطو خطوات جادة نحو دولة مدنية حديثة، تحترم القانون والدستور، وتحقق مبادئ المواطنة"، مؤكدًا: "ان العيش المشترك فى مصر حالة مهمة يعيشها المجتمع وتؤيدها وتعززها توجيهات القيادة السياسية، ويؤكد ذلك تطبيق القانون على جميع المصريين دون تمييز".

ومن جانبهم أعرب المشاركون عن سعادتهم بزيارة مصر ولقاء رئيس الطائفة الإنجيلية، ومتابعتهم المستمرة لأهم الأحداث التي تحدث في مصر، كما عبر أعضاء الوفد عن سعادتهم بالحالة الدينية في مصر في ظل استقرار الدولة المصرية.

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رئيس الإنجيلية كنائس ألمانيا دولة مدنية القس أندريه زكي الطائفة الإنجيلية

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