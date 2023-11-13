الإثنين 13 نوفمبر 2023
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محافظات

استمرار القوافل الدينية بمراكز شباب محافظة البحيرة (صور)

القوافل الدينية بمحافظة
القوافل الدينية بمحافظة البحيرة، فيتو

تستمر مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة بالاشتراك مع منطقة الوعظ بمحافظة البحيرة، تنفيذ حملات التوعية التي أطلقها مجمع البحوث الإسلامية، تحت عنوان (مناخنا حياتنا - أهل العلم أحياء - رحمة مهداة)، بمركز شباب أبو خليفة بإدارة شباب دمنهور بالأمس الأحد، خلال أنشطة شهر نوفمبر 2023م.

 وقد حاضر في اللقاء الشيخ محمد خضر.

القوافل الدينية بمحافظة البحيرة، فيتو
القوافل الدينية بمحافظة البحيرة، فيتو
القوافل الدينية بمحافظة البحيرة، فيتو

ويأتي ذلك دعما وتنسيقا مع مديرية الأوقاف ومجمع البحوث الإسلامية، لتدعيم دور العبادة والعقائد الإسلامية ونشر الوعي الإسلامي بين الشباب، وعمل حلقات وورش عمل ومناقشات حوارية مع الشباب، لنبذ العنف والتعريف بسماحة الدين الإسلامي مع الغير.

 

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الورش التدريبية لتعليم الخياطة

كما تقوم مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة بتنفيذ عدد كبير من الدورات التدريبية بجميع مراكز المحافظة، ومن ضمنها الورش التدريبية لتعليم الخياطة بالقرى الأكثر احتياجا ضمن مبادرة “حياة كريمة” بالمحافظة، والتي تهدف إلى تدريب المشاركين على الحرف اليدوية والصناعات الصغيرة ومساعدة الشباب والفتيات والمرأة على اكتشاف مهاراتهم الابتكارية، واستغلال طاقاتهم وأفكارهم في إقامة مشروعات صغيرة ذات عائد مادي مناسب.
كما يهدف إلى صقل مهاراتهم وقدراتهم واكتشاف الموهوبين والمتميزين منهم، وتوجيه أوقات فراغهم بطريقة إيجابية بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع وتنشيطا لدورهم بمراكز الشباب، وللمشاركة بالأنشطة الرياضية المختلفة بالمحافظة.

القوافل الدينية بمحافظة البحيرة، فيتو
القوافل الدينية بمحافظة البحيرة، فيتو


يذكر أن جميع هذه الفعاليات والأنشطة التي تنفذها المديرية تأتي تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ونجوى صلاح وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب وإشراف إبراهيم خضر مدير مديرية الشباب والرياضة.‏
 

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