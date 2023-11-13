استمرار إجراء جراحات القلب المفتوح المتقدمة بالزقازيق العام بالشرقية

قام الفريق الطبي بقسم جراحات القلب المفتوح، بقيادة الأستاذ الدكتور عبدالله بدر أستاذ جراحة القلب والصدر بكلية الطب، والأستاذ الدكتور خالد مصطفي حلمي أستاذ التخدير بكلية الطب جامعة الزقازيق، والأستاذ الدكتور أحمد شفيق مدرس جراحة القلب والصدر بكلية الطب، بإجراء عملية جراحة قلب مفتوح عالية الخطورة، لمريضة تبلغ من العمر ٣٥ عامًا.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بمستشفيات الصحة بالمحافظة، واستمرارا لنجاحات منظومة العلاج على نفقة الدولة.

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ضيق فى الصمام الميترالى وارتخاء الصمام ذوثلاث شرفات

وكانت المريضة تعاني من ضيق شديد بالصمام الميترالي وارتخاء الصمام ذو ثلاث شرفات، وتم إجراء جراحة قلب مفتوح لتغيير الصمام الميترالي بصمام قلب صناعي، وإصلاح الصمام ثلاثي الشرفات، باستخدام Dacron Strip، والحالة مستقرة، والمريضة الآن بالعناية المركزة، وتتلقى الرعاية الصحية بالمستشفى، تحت إشراف أطباء القلب، بعد إجراء جراحة القلب المفتوح لها بفضل الله بنجاح.جاء ذلك في ضوء اهتمامات القيادة السياسية الهائلة بصحة المواطن المصري، والمبادرات المتعددة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للصحة العامة، لخلو المجتمع من الأمراض وتمتعه بالصحة والرفاهية، والتي تضم المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية،

وكيل الوزارة يشكر فريق القلب المفتوح القائم على العملية

وقدم وكيل الوزارة الشكر للدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي والمشرف على جراحات القلب والقسطرة القلبية، وللدكتور أحمد عبدالسلام مدير مستشفى الزقازيق العام، ولجميع الطاقم الطبي المشارك في هذا العمل من السادة الأطباء وهيئة التمريض والفنيين، والخدمات المعاونة، لجهودهم المبذولة في خدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية

استئناف حملات التبرع بالدم بفاقوس المركزى

فى سياق مختلف قال الدكتورمحمد محمود عرفات مدير عام مستشفى فاقوس المركزى فى وقت سابق ان الدكتور محمود عبدالعظيم مدير بنك الدم بالمستشفى استأنفت اليوم حملات التبرع بالدم والتى يتم تنسيقها من قبل الفريق الطبي ببنك الدم بالمستشفى ومتطوعين بقرى مركز فاقوس وذلك حرصًا على توفير الدم ومشتقاته مما يسهم في إنقاذ الأرواح، وعلاج الأمراض وذلك ياتى حرصًا من أبناء مصر المخلصين وتحت رعاية الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية وبإشراف ادارة المستشفى

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