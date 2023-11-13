الإثنين 13 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

الرئيس السيسي يتفقد المعرض الأفريقي الثالث للتجارة البينية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

تفقد منذ قليل الرئيس عبد الفتاح السيسي المعرض الأفريقي للتجارة البينية في دورته الثالثة بأرض مصر للمعارض بالقاهرة.

الرئيس السيسي: نؤكد على أهمية تدعيم التجارة البينية بين الدول الأفريقية

وقال الرئيس السيسي: إننا نؤكد أهمية تدعيم التجارة البينية بين الدول الأفريقية.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال فعاليات المعرض الأفريقي للتجارة البينية، نؤكد في مصر حريصون على القيام بدور إيجابي لمنفعة المواطنين.

اختيار الجزائر لاستضافة نسخة المعرض الأفريقي للتجارة البينية الرابعة 2025

وقال رئيس المجلس الاستشاري للمعرض الأفريقي للتجارة البينية أولوسيجون أوباسانجو، إننا نشيد بمجهودات الرئيس السيسي لتطوير البنية التحتية المصرية.

وأعلن رئيس المجلس الاستشاري للمعرض الأفريقي للتجارة البينية، اختيار الجزائر لاستضافة النسخة الرابعة من المعرض الأفريقي للتجارة البينية عام 2025.

السيسي يشهد فيلما تسجيليا عن جهود مصر في التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات المعرض الأفريقي للتجارة البينية، عرض فيلم تسجيلي عن التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية، وجهود الدولة المصرية فى دعم التجارة البينية بين دول القارة.

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الرئيس السيسي يشهد افتتاح فعاليات المعرض الإفريقي للتجارة البينية في دورته الثالثة

وشهد الرئيس السيسي، فعاليات المعرض الإفريقي للتجارة البينية.

ويحضر الرئيس السيسي اليوم فعاليات الدورة الثالثة للمعرض الإفريقي للتجارة البينية بأرض مصر للمعارض بالقاهرة.

معرض التجارة البينية الإفريقية

ويعقد معرض التجارة البينية الأفريقية فى الفترة من ٩ إلى ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ بأرض مصر للمعارض بالقاهرة الجديدة وينظمه البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد افريكسيمبنك بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقى وأمانة اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية، حيث أن الدولة المصرية حريصة على أن تكون طرفا رئيسيا فى كافة الفعاليات التى تتم فى القارة والتى تساهم فى تعزيز التعاون الاقتصادى بين الدول.

والنسخة الحالية من المعرض تأتى فى ظل تحديات دولية وإقليمية شديدة الصعوبة منذ جائحة كورونا والتى ما زالت تلقي ظلالها على الاقتصاد العالمى بشكل عام والدول الإفريقية بشكل خاص وكذلك فى ظل ظروف إقليمية صعبة تشهدها المنطقة حاليا وما تناقشه الدورة الحالية للمعرض تتزامن مع انتهاء الخطة العشرية الأولى من خطة التنمية القارية والتى يستهدف تنفيذها تعزيز مكانة القارة فى الاقتصاد العالمى.

ويحظى  المعرض بمشاركة ٧٥ دولة وأكثر من ١٦٠٠ عارض ويمثل فرصة متميزة لعقد الصفقات التجارية والاستثمارية حيث أن الدولة المصرية تعمل على تشجيع مجتمع الأعمال المصري على الانخراط في التعاون مع مجتمع الأعمال في الدول الأفريقية بما يسهم في تنمية التجارة البينية القارية وتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي في ظل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والمضي قدما نحو مزيد من التكامل بما يسهم في خدمة شعوب القارة ومساعدتهم على تحسين المستويات المعيشية وتطوير القدرات الإنتاجية لتحقيق الرفاهية والازدهار.

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الرئيس السيسي يشهد افتتاح فعاليات المعرض الإفريقي للتجارة البينية في دورته الثالثة

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