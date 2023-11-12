الأحد 12 نوفمبر 2023
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اقتصاد

أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض سعر التين في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم،
أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

أسعار الفاكهة اليوم، شهد سوق العبور لجملة الفاكهة، الذي يعد أكبر سوق للجملة في محيط القاهرة الكبرى، اليوم الأحد الموافق 12 نوفمبر 2023، استقرارًا في  أسعار أنواع الفاكهة.

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد

وفي السطور التالية تستعرض «فيتو» أسعار الفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم الأحد 12 نوفمبر 2023 التي جاءت كالتالي:

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد، فيتو

أسعار البرتقال في سوق العبور اليوم الأحد

 وسجل سعر برتقال سكري من 5 إلى 7 جنيهات، نارنج من 2 إلى 4 جنيهات، برتقال أبو سرة من 5.5 إلى 8.5 جنيه، جريب فروت سعر من 4 إلى 6 جنيهات، يوسفي من 6 إلى 8 جنيهات، برتقال بلدي من 4.5 إلى 6.5 جنيه. 

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أسعار العنب في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الأحد

 وتراوح سعر عنب رومي أحمر من 11 إلى 17 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق، عنب مستورد أصفر بسعر 35 جنيهًا، عنب أسود مستورد بسعر 35 جنيهًا.

أسعار التفاح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الأحد

 وبلغ سعر تفاح أمريكي من 25 إلى 35 جنيهًا، تفاح سوري من 18 إلى 28 جنيهًا، تفاح لبناني من 18 إلى 28 جنيهًا، تفاح إيطالي من 25 إلى 35 جنيهًا، تفاح جولدن من 20 إلى 30 جنيهًا.

أسعار البلح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الأحد

 وعن أسعار البلح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الأحد، بلغ سعر بلح زغلول من 14 إلى 19 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق، بلح سيوي من 30 إلى 40 جنيهًا، سعر سماني من 6 إلى 9 جنيهات،  بلح أم الفراخ من 5 إلى 8 جنيهات، بلح بارحي 60 جنيهًا، بلح رملي من 8 إلى 12 جنيهًا، بلح بنت عيشه من 8 إلى 12 جنيهًا.

سعر الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم الأحد

 وعن أسعار الفاكهة الأخرى، سجل  سعر رمان من 8 إلى 18 جنيهًا، سعر كانتلوب من 9 إلى 13 جنيهًا، شمام من 11 إلى 17 جنيهًا، سعر تين برشومي من  8 إلى 14 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق، الجوافة من 5 إلى 10 جنيهات، سعر كاكا من 10 إلى 18 جنيهًا، وتراوح سعر مانجو كيت من 20 إلى 30 جنيهًا.

أسعار البطيخ في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الأحد

 أما أسعار البطيخ في سوق العبور لجملة الفاكهة، اليوم الأحد، تراوح سعر بطيخة وزن حتى 6 كيلو من 16 إلى 24 جنيهًا، بطيخة وزن حتى 8 كيلو من 30 إلى 40 جنيهًا،  بطيخة حتى وزن 10 كيلو من 48 إلى 60 جنيهًا.

سعر الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم الأحد

وعن أسعار الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم، سجل سعر كمثرى ثلاجة من 15 إلى 25 جنيهًا، حرنكش نحو 15 جنيهًا قشطة عبدالرازق من 35 إلى 65 جنيهًا، نكترين مستورد 40 جنيهًا، سعر أبوفروة نحو 50 جنيهًا، برقوق مستورد 30 جنيهًا، خوخ مستورد نحو 40 جنيهًا، دوم 13 جنيهًا، سعر كيلو أفوكادو من 60 إلى 90 جنيهًا.

وسجل سعر جنزبيل من 40 إلى 70 جنيهًا، كمثرى مستوردة 35 جنيهًا، قشطة بلدي من 15 إلى 35 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق، سعر أناناس 50 جنيهًا، باباظ من 6 إلى 9 جنيهات،  نبق بـ 15 جنيهًا،  كيوي 30 جنيهًا، كريز 25 جنيهًا.

أسعار الموز في سوق العبور اليوم الأحد

وتراوح سعر موز وليم من 9 إلى 13 جنيهًا، موز مغربي من سعر 9 إلى 13 جنيهًا، موز بلدي من 7 إلى 11 جنيهًا، موز صعيدي من 7 إلى 11 جنيهًا، موز مستورد من 20 إلى 40 جنيهًا، موز بيكو من 10 إلى 17 جنيهًا.

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أسعار الفاكهة اليوم الأحد 12-11-2023 بقنا

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أسعار الفاكهة اليوم الأحد 12-11-2023 في الدقهلية

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