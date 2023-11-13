تعرف على موعد قرعة الحج في محافظة الأقصر

يبحث كثير من المواطنين عن مواعيد قرعة الحج لمحافظة الأقصر، وتقدم بوابة فيتو كل التفاصيل عن إجراء القرعة.

حيث تجري محافظة الأقصر القرعة لموسم الحج لعام 1445هـ - 2024م، وفقا للجدول المحدد، ويشمل 3 محافظات أخرى في نفس اليوم، هي البحر الأحمر، والسويس، وأسيوط.

وتُعلن النتائج رسميًا عبر بوابة الحج المصرية بعد انتهاء القرعة التي تُنظمها مديريات الأمن في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

ومن المقرر أن تجري مديرية أمن الأقصر قرعة الحج بقاعة المؤتمرات مثلما يحدث كل عام، بحضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

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ويستطيع المواطنون الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج لعام 1445هـ - 2024م بالرقم القومي عبر بوابة الحج المصرية، من هنا، بعد إجراء القرعة العلنية في جميع المحافظات وذلك من خلال عدة خطوات جاءت كالآتي:

- الدخول إلى بوابة الحج المصرية الموحدة.

- إدخال الرقم القومي.

- إدخال كود التحقق الظاهر على الموقع.

- ظهور النتيجة فائز أو غير فائز الخميس 16 نوفمبر.



وعقب الانتهاء من إجراءات قرعة الحج 2024 العلنية سيتم إعلان الرسوم المقررة للحج لهذا الموسم، وإعلانها للفائزين، للبدء في تحصيل الرسوم، ومن المقرر أن تمثل الرسوم القيمة الفعلية فقط لجميع الخدمات المقدمة للحجاج.

وتسدد تكاليف طلب قرعة الحج 2023 الورقى بالمراكز والأقسام، أما بالنسبة للطلب الإلكترونى أو المكالمات الصوتية فإنه يتم خصم القيمة المالية المحددة لطلب الحج من خلال طرق السداد الآلية المتعددة (بطاقة الائتمان- جهات التحصيل الإلكترونى المتعاقد معها) ولا يعتبر الطلب مقبولًا إلا بعد سداد قيمته المالية.

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