الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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اقتصاد

جميع مؤشرات البورصة المصرية في اتجاه صاعد والمستهدف 25600 نقطة

صفاء فارس خبيرة أسواق
صفاء فارس خبيرة أسواق المال، فيتو

قالت صفاء فارس خبيرة أسواق المال: “مؤشر أكبر 30 شركة في البورصة المصرية يسير بشكل إيجابي صاعد على المدى الطويل ومستقر حاليًّا عند المستوى 23700 نقطة”.

وأضافت فارس لــ “فيتو”: جميع المؤشرات البورصة المصرية في اتجاه صاعد والمؤشر الثلاثيني لديه مقاومة عند ٢٤٨٠٠ نقطة واختراق المقاومة يكون المستهدف الصاعد ٢٥٦٠٠ نقطة الدعم الرئيسي للمؤشر ٢٣٨٠٠ نقطة والمؤشر السبيعيني لديه مقاومة عند ٥٠٠٠ نقطة اخترق المقاومة يكون المستهدف الصاعد ٥٤٠٠ نقطة والدعم الرئيسي للمؤشر ٤٣٠٠ نقطة.

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صفاء فارس خبيرة أسواق المال، فيتو 

 

المؤشر الرئيسى EGX30

تحرك المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية أمس على وتيرة إيجابية صاعدة ويلامس المستوى 23.93.90  نقطة بفارق 348 نقطة بنسبة 1.77 % حيث دفعت القوة الشرائية المؤشر على الارتفاع القوى بجلسة آخر الأسبوع الماضى ليستطيع اختراق مستوى المقاومة الثانوي الذي يكمن عند 22910 نقطة ومن ثم الإغلاق أعلاه عند حاجز الـ 22639.59 نقطة ومن ثم إذا استطاع المؤشر تأكيد هذا الاختراق بجلسة اليوم عن طريق الاحتفاظ بالتداول أعلى مستوى الـ 23000 نقطة  - 23500. 

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مؤشرات، فيتو 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70

 ويتحرك المؤشر الآن بوتيرة إيجابية صاعدة عند المستوى 4737 نقطة مرتفعًا بفارق حوالي 18 نقطة بنسبة 0.46 % حيث يشهد المؤشر ارتفاعا طفيفا بجلسة اليوم ليستطيع التأكيد على الاختراق للمستوى 3.677 نقطة، حيث أن المستهدف للمؤشر هو استهداف مستوى جديد عند المستوى 4800  نقطة، حيث أن هناك بيعا قويا مستمرا بجلسة الأسبوع الماضى الخميس والآن المؤشر مؤهل لاختراق المستوى 4800 – 4900 – 5000 وتلك هى نقط ارتداد قوية حتى يحسن اتساع المؤشر ويؤهلة  على تحقيق السيناريو الإيجابي. 

 

تعاملات المصريين بالبورصة المصرية 

المؤشر EGX30، سجلت تعاملات المصريين بالبورصة بنهاية الأسبوع نسبة % 89.0 من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة %3.9 والعرب على %7.1 وذلك بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 249.3 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 6.1 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

 

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ماذا حدث في تداولات جلسة نهاية الأسبوع ؟

وارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الخميس، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.632 تريليون جنيه، لتربح نحو 16 مليار جنيه، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.36% عند مستوى 24312 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.92 % عند مستوى 29341 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.37%  عند مستوى 10349 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1%  عند مستوى 4701 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.61%  عند مستوى 6987 نقطة.

مؤشرات البورصة المصرية، فيتو 

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بالأرقام، تفاصيل حركة تداولات منتصف الأسبوع 

 وارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الثلاثاء الماضي، منتصف تعاملات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.581  تريليون جنيه، لتربح نحو 24 مليار جنيه. 

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.45%  عند مستوى 23393 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.15%  عند مستوى 28538 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.48%  عند مستوى 9956 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.62%  عند مستوى 4619 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.41%  عند مستوى 6850 نقطة.

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