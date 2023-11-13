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اقتصاد

تباين أداء مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

 تباين أداء مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الاثنين، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.68% عند مستوى 23747 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.40 % عند مستوى 28740 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.23% عند مستوى 10160 نقطة. 

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.67%  عند مستوى 4737 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.37% عند مستوى 9965 نقطة.

تداولات بداية الأسبوع 

وتباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأحد، أول جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 19 مليار جنيه عند مستوى 1.613 تريليون جنيه.

وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.65% عند مستوى 23910 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.51 % عند مستوى 28897 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.66% عند مستوى 10177 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.58%  عند مستوى 4732 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.74% عند مستوى 6960 نقطة.

تداولات جلسة نهاية الأسبوع 

وارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الخميس الماضي، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.632 تريليون جنيه، لتربح نحو 16 مليار جنيه. 

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.36% عند مستوى 24312 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.92 % عند مستوى 29341 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.37%  عند مستوى 10349 نقطة. 

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1%  عند مستوى 4701 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.61% عند مستوى 6987 نقطة.

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تداولات جلسة الأربعاء 

وارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات، الأربعاء الماضي، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.616 تريليون جنيه، لتربح نحو 35 مليار جنيه.

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.54% عند مستوى 23986 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.88 % عند مستوى 29074 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.52% عند مستوى 10209 نقاط.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.75%  عند مستوى 4654 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.74%  عند مستوى 6901 نقطة.

تداولات منتصف الأسبوع 

 وارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الثلاثاء الماضي، منتصف تعاملات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.581 تريليون جنيه، لتربح نحو 24 مليار جنيه. 

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.45% عند مستوى 23393 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.15% عند مستوى 28538 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.48% عند مستوى 9956 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.62%  عند مستوى 4619 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.41% عند مستوى 6850 نقطة.

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