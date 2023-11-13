الإثنين 13 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

10 معلومات عن مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان بالفيوم

اجتماع وزيرة البيئة،
اجتماع وزيرة البيئة، فيتو

 مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان، هو مشروع متكامل يخدم أهداف ورؤية الدولة والقيادة السياسية، في توفير الرعاية اللازمة للحيوانات البرية، من خلال التوأمة مع محمية الماوي بالأردن وبالتعاون مع مؤسسة سمو الأميرة عالية حيث تم توقيع بروتوكول رباعي بين وزارة البيئة ومحافظة الفيوم ومؤسسة الأميرة عالية ومؤسسة (Four paws) العالمية لإنشاء ملاذ آمن للحياة البرية بمحمية وادى الريان بالفيوم.

مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية

ونستعرض معكم فيما يأتي أبرز 10 معلومات عن مشروع الملاذ الآمن بالفيوم:

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  1. يشتمل على مرفق متكامل لعلاج الحيوانات.
  2. توفير التدريب الأساسي للأطباء البيطريين والطلاب الممارسين للعمل بالملاذ الآمن، على مجالات رعاية الحيوانات البرية وكيفية التعامل معها، بما يسهم في فتح مجالات جديدة للعمل محليًا وإقليميًا
  3. يشتمل مشروع الملاذ الآمن، على توفير مساكن للحيوانات التي تعرضت للإيذاء وتم إنقاذها.
  4. يشتمل على برامج لتشجيع السياح المحليين والدوليين لزيارة الملاذ الآمن، ووضع برنامج تثقيفى للأطفال والكبار.
  5. المشروع يساهم في إعادة التدوير بمحمية وادى الريان بما يرتقي بالبيئة ويخلق فرص عمل جديدة للسكان المحليين.
  6. الانتهاء من الدراسة الأولية للمشروع هذا الشهر مع الإعداد لوضع حجر الأساس للمشروع مع بداية العام القادم بالمرحلة الأولي
  7. تقدر تكلفة المرحلة الأولى للمشروع بنحو مليار جنية مصري
  8. المشروع قائم على دراسات تقييم الأثر البيئي والتوازن المائي لبحيرة قارون.
  9. يوفر فرص عمل خضراء، ويعزز مصادر الدخل للمجتمعات المحلية وتنميتها اجتماعيًا واقتصاديًا.
  10. تتضمن المرحلة الأولي حماية الحيوانات المصرية وإكثارها وخاصة حيوان المها وأنشاء عدد 10 نزل بيئية وتوفير مظلة نباتية من الأشجار للحيوانات مع مشاركة المجتمع المحلي بكافة مراحل المشروع باعتبارهم أعمدة أساسية وجزء رئيسي من أي عمل بيئي بالمحميات.

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