الأرصاد: استقرار الطقس اليوم وعودة الأمطار الرعدية بغزارة غدا (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس اليوم أكثر استقرار مقارنة بالـ 48 ساعة الماضية حيث تقل كمية الأمطار على كافة أنحاء البلاد، كما تقل حدة الشبورة المائية.

وأضافت منار فى مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع عبر فضائية القناة الأولى، أن طقس اليوم خريفي مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية وحار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، حيث تسجل درجات الحرارة اليوم على القاهرة الكبرى 28 درجة مئوية.

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وتابعت، أنه بدء من الغد تعود الأمطار مرة أخرى بغزارة على معظم أنحاء البلاد حيث تتساقط الأمطار الرعدية وتنشط الرياح وتقل معدلات درجات الحرارة نهارا لتسجل 26 درجة مئوية، وذلك نتيجة تعامد منخفض جوي فى طبقات الجو العليا على جمهورية مصر العربية، لذا يجب الحذر من طقس الغد، وارتداء ملابس ثقيلة فى الصباح الباكر وفي ساعات الليل المتأخرة.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، على السواحل الشمالية وحار على سيناء وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة

كما توقعت أن يسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى جنوب سيناء وعلى جنوب البلاد، وعلى السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية.

طقس القاهرة الكبرى

ويسود طقس مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وغائم

على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية، مشمس جنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ 24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو).

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 22 والعظمى 28



العاصمة الإدارية: الصغرى 20 والعظمى 29



6 أكتوبر: الصغرى 20 والعظمى 29



بنها: الصغرى 22 والعظمى 28



الإسكندرية: الصغرى 19 والعظمى 28



العلمين الجديدة: الصغرى 18 والعظمى 27



مطروح: الصغرى 17 والعظمى 26



سيوة: الصغرى 15 والعظمى 27



كاترين الصغرى 13 والعظمى 25



بورسعيد الصغرى 22 العظمى 27



الزقازيق: الصغرى 20 والعظمى 28



الإسماعيلية الصغرى 21 والعظمى 29



السويس: الصغرى 21 والعظمى 28



شرم الشيخ الصغرى 23 والعظمى 32



الغردقة الصغرى 22 والعظمى 32



الفيوم: الصغرى 18 والعظمى 27



بنى سويف الصغرى 18 والعظمى 28



المنيا: الصغرى 17 والعظمى 28



أسيوط الصغرى 17 والعظمى 31



سوهاج الصغرى 19 والعظمى 33



الأقصر الصغرى 22 والعظمى 34



أسوان: الصغرى 23 والعظمى 35