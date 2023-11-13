زيادة معدلات التجارة والفرص الاستثمارية تتصدر برنامج اليوم من المعرض الإفريقي للتجارة البينية

بحضور السيسي

انطلقت قبل قليل فعاليات اليوم للنسخة الثالثة من معرض التجارة البينية الإفريقية "IATA 2023" برعاية البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير ومفوضية الاتحاد الإفريقي وسكرتارية منظمة منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية، بهدف تعزيز فرص التجارة والاستثمار حتى بعد غد الأربعاء.

ويستهدف المعرض زيادة معدلات التجارة البينية بين الدول الإفريقية وعرض الفرص والمقومات الاستثمارية الكبيرة المتاحة بالقارة السمراء، حيث تحرص وزارة التجارة على تقديم كافة أوجه الدعم للجهات المنظمة والدول والشركات المشاركة للخروج بالمعرض بالشكل اللائق بمكانة مصر الإقليمية والعالمية، وفق بيان سابق لوزارة التجارة.

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وتعكس استضافة القاهرة للمعرض للمرة الثانية التزام الدولة المصرية بدفع جهود التنمية الاقتصادية الشاملة بالقارة الإفريقية من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري وتعزيز مشروعات التصنيع المشترك، فضلًا عن العمل على تحقيق التكامل الاقتصادي القاري، وأن المعرض يسهم في تفعيل اتفاقية التجارة القارية الإفريقية "AFCFTA".

ويحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم فعاليات الدورة الثالثة للمعرض الأفريقي للتجارة البينية بأرض مصر للمعارض بالقاهرة

ويعقد معرض التجارة البينية الإفريقية فى الفترة من ٩ إلى ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ بأرض مصر للمعارض بالقاهرة الجديدة وينظمه البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد افريكسيمبنك بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقى وأمانة اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية حيث أن الدولة المصرية حريصة على أن تكون طرفا رئيسيا فى كافة الفعاليات التى تتم فى القارة والتى تساهم فى تعزيز التعاون الاقتصادى بين الدول.

والنسخة الحالية من المعرض تأتى فى ظل تحديات دولية وإقليمية شديدة الصعوبة منذ جائحة كورونا والتى ما زالت تلقى ظلالها على الاقتصاد العالمى بشكل عام والدول الإفريقية بشكل خاص وكذلك فى ظل ظروف إقليمية صعبة تشهدها المنطقة حاليا وما تناقشه الدورة الحالية للمعرض تتزامن مع انتهاء الخطة العشرية الأولى من خطة التنمية القارية والتى يستهدف تنفيذها تعزيز مكانة القارة فى الاقتصاد العالمى.

ويحظى المعرض بمشاركة ٧٥ دولة وأكثر من ١٦٠٠ عارض ويمثل فرصة متميزة لعقد الصفقات التجارية والاستثمارية حيث أن الدولة المصرية تعمل على تشجيع مجتمع الأعمال المصري على الانخراط في التعاون مع مجتمع الأعمال في الدول الأفريقية بما يسهم في تنمية التجارة البينية القارية وتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي في ظل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والمضي قدما نحو مزيد من التكامل بما يسهم في خدمة شعوب القارة ومساعدتهم على تحسين المستويات المعيشية وتطوير القدرات الإنتاجية لتحقيق الرفاهية والازدهار.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات النسخة الثالثة من معرض التجارة البينية الإفريقية "IATA 2023" برعاية البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير ومفوضية الاتحاد الإفريقي وسكرتارية منظمة منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية، بهدف تعزيز فرص التجارة والاستثمار حتى بعد غد الأربعاء.

ويستهدف هذا المعرض زيادة معدلات التجارة البينية بين الدول الإفريقية وعرض الفرص والمقومات الاستثمارية الكبيرة المتاحة بالقارة السمراء، حيث تحرص وزارة التجارة على تقديم كافة أوجه الدعم للجهات المنظمة والدول والشركات المشاركة للخروج بالمعرض بالشكل اللائق بمكانة مصر الإقليمية والعالمية، وفق بيان سابق لوزارة التجارة.

وتعكس استضافة القاهرة للمعرض للمرة الثانية التزام الدولة المصرية بدفع جهود التنمية الاقتصادية الشاملة بالقارة الإفريقية من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري وتعزيز مشروعات التصنيع المشترك، فضلًا عن العمل على تحقيق التكامل الاقتصادي القاري، وأن المعرض يسهم في تفعيل اتفاقية التجارة القارية الإفريقية "AFCFTA".



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