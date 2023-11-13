الإثنين 13 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

بحضور السيسي

زيادة معدلات التجارة والفرص الاستثمارية تتصدر برنامج اليوم من المعرض الإفريقي للتجارة البينية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

 انطلقت قبل قليل فعاليات اليوم للنسخة الثالثة من معرض التجارة البينية الإفريقية "IATA 2023" برعاية البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير ومفوضية الاتحاد الإفريقي وسكرتارية منظمة منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية، بهدف تعزيز فرص التجارة والاستثمار حتى بعد غد الأربعاء.

ويستهدف المعرض زيادة معدلات التجارة البينية بين الدول الإفريقية وعرض الفرص والمقومات الاستثمارية الكبيرة المتاحة بالقارة السمراء، حيث تحرص وزارة التجارة على تقديم كافة أوجه الدعم للجهات المنظمة والدول والشركات المشاركة للخروج بالمعرض بالشكل اللائق بمكانة مصر الإقليمية والعالمية، وفق بيان سابق لوزارة التجارة.

Advertisements

 وتعكس استضافة القاهرة للمعرض للمرة الثانية التزام الدولة المصرية بدفع جهود التنمية الاقتصادية الشاملة بالقارة الإفريقية من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري وتعزيز مشروعات التصنيع المشترك، فضلًا عن العمل على تحقيق التكامل الاقتصادي القاري، وأن المعرض يسهم في تفعيل اتفاقية التجارة القارية الإفريقية "AFCFTA".

ويحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم  فعاليات الدورة الثالثة للمعرض الأفريقي للتجارة البينية بأرض مصر للمعارض بالقاهرة

ويعقد معرض التجارة البينية الإفريقية فى الفترة من ٩ إلى ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ بأرض مصر للمعارض بالقاهرة الجديدة وينظمه البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد افريكسيمبنك بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقى وأمانة اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية حيث أن الدولة المصرية حريصة على أن تكون طرفا رئيسيا فى كافة الفعاليات التى تتم فى القارة والتى تساهم فى تعزيز التعاون الاقتصادى بين الدول.

والنسخة الحالية من المعرض تأتى فى ظل تحديات دولية وإقليمية شديدة الصعوبة منذ جائحة كورونا والتى ما زالت تلقى ظلالها على الاقتصاد العالمى بشكل عام والدول الإفريقية بشكل خاص وكذلك فى ظل ظروف إقليمية صعبة تشهدها المنطقة حاليا وما تناقشه الدورة الحالية للمعرض تتزامن مع انتهاء الخطة العشرية الأولى من خطة التنمية القارية والتى يستهدف تنفيذها تعزيز مكانة القارة فى الاقتصاد العالمى.

ويحظى  المعرض بمشاركة ٧٥ دولة وأكثر من ١٦٠٠ عارض ويمثل فرصة متميزة لعقد الصفقات التجارية والاستثمارية حيث أن الدولة المصرية تعمل على تشجيع مجتمع الأعمال المصري على الانخراط في التعاون مع مجتمع الأعمال في الدول الأفريقية بما يسهم في تنمية التجارة البينية القارية وتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي في ظل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والمضي قدما نحو مزيد من التكامل بما يسهم في خدمة شعوب القارة ومساعدتهم على تحسين المستويات المعيشية وتطوير القدرات الإنتاجية لتحقيق الرفاهية والازدهار.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات النسخة الثالثة من معرض التجارة البينية الإفريقية "IATA 2023" برعاية البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير ومفوضية الاتحاد الإفريقي وسكرتارية منظمة منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية، بهدف تعزيز فرص التجارة والاستثمار حتى بعد غد الأربعاء.

ويستهدف هذا المعرض زيادة معدلات التجارة البينية بين الدول الإفريقية وعرض الفرص والمقومات الاستثمارية الكبيرة المتاحة بالقارة السمراء، حيث تحرص وزارة التجارة على تقديم كافة أوجه الدعم للجهات المنظمة والدول والشركات المشاركة للخروج بالمعرض بالشكل اللائق بمكانة مصر الإقليمية والعالمية، وفق بيان سابق لوزارة التجارة.

وتعكس استضافة القاهرة للمعرض للمرة الثانية التزام الدولة المصرية بدفع جهود التنمية الاقتصادية الشاملة بالقارة الإفريقية من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري وتعزيز مشروعات التصنيع المشترك، فضلًا عن العمل على تحقيق التكامل الاقتصادي القاري، وأن المعرض يسهم في تفعيل اتفاقية التجارة القارية الإفريقية "AFCFTA".

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الدورة الثالثة للمعرض الأفريقي للتجارة البينية

الأكثر قراءة

إقالة وزيرة الداخلية البريطانية بسبب تصريحاتها المحرضة على المتظاهرين المؤيدين لفلسطين

الأهلي، حقيقة رحيل محمد عبد المنعم إلى الدوري الألماني (فيديو)

سعر جرام الذهب، 15 جنيها ارتفاعا في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين

لايزال غائبًا عن الوعي، آخر تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق (فيديو)

نواجه عالم إسلامي موحد من السنة والشيعة، جنرال أمريكي يكشف خطط نتنياهو لتدمير المنطقة وتوريط واشنطن

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، 3 أهداف تفصل محمد صلاح عن عرش هالاند

أسعار الدواجن والبيض اليوم، انخفاض سعر الفراخ البيضاء خارج المبادرة الحكومية

بتهمة العصيان، تعديل وزاري لإقالة وزيرة الداخلية البريطانية

Advertisements

منوعات

المزيد

جمهور كوسوفو يستقبل منتخب إسرائيل بصافرات استهجان (فيديو)

فيضانات ورياح قوية تهدد أيرلندا وبريطانيا اليوم بسبب العاصفة ديبي

نادي مستشاري النيابة الإدارية يكرم حفظة القرآن الكريم، اليوم

اليوم، افتتاح مهرجان الجيزة للتمور بنادي الزراعيين

المزيد

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب، 15 جنيها ارتفاعا في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ببداية تعاملات اليوم الإثنين 13 نوفمبر 2023

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الإثنين 13-11-2023 بالأسواق

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الاثنين 13-11-2023

المزيد

انفوجراف

تصل إلى 480 ألف جنيه.. أسعار برامج الحج السياحي (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية خاتم الذهب في المنام وعلاقتها بالحزن والهم وخسارة المال

علي جمعة يطالب الأمة الإسلامية بالصبر على البلاء والدعاء لتحقيق النصر

هل يصل ثواب الطاعة للصغار قبل البلوغ والتكليف؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية