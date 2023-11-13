طاقم حكام مصري يدير مباراة جنوب أفريقيا ورواندا في تصفيات كأس العالم

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم”كاف”، إسناد إدارة مباراة رواندا وجنوب أفريقيا تحكيميا في إطار تصفيات كأس العالم 2026 إلى طاقم حكام مصري.

ويلتقي منتخب رواندي أمام نظيره جنوب أفريقيا في الجولة الثانية من دور المجموعات من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا، في المباراة المقرر لها يوم الثلاثاء 21 نوفمبر الجاري.

طاقم الحكام المصري

ووقع اختيار كاف على طاقم تحكيم مكون من أمين عمر حكمًا للساحة، ويعاونه محمود أبو الرجال وأحمد توفيق، وأحمد الغندور حكمًا رابعًا.

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يذكر أن منتخبي رواندا وجنوب أفريقيا يقعان في المجموعة الثالثة التي تضم كلا من نيجيريا وليسوتو وبنين وزيمبابوي.

يذكر أن بيرسي تاو، لاعب الأهلي، تواجد ضمن قائمة منتخب جنوب أفريقيا، استعدادًا لخوض مواجهتي بنين ورواندا، في شهر نوفمبر الجاري، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد مباراة مصر وجيبوتي بتصفيات كأس العالم

يدخل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، اليوم الإثنين معسكرا تدريبيا في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر المقبلين، يتخلله مباراتين أمام كل من جيبوتي وسيراليون، في مستهل مشوار الفراعنة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

وتقام مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي يوم الخميس المقبل ١٦ نوفمبر الجاري وتنطلق صافرتها في السادسة مساء باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.